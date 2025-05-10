Paket Şerif, Hindistan ile Başarı Elde Ettik

PATAKLIK VURGUSU

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Hindistan’ın 7 Mayıs’ta gerçekleştirdiği füze saldırısının ardından Hindistan’a karşı elde ettikleri “tarihi başarıyı” vurguladı. Pakistan basınında yer alan haberlere göre, ateşkes anlaşması sonrası ulusa seslenen Şerif, iki ülke arasındaki süregelen gerilim hakkında değerlendirmelerde bulundu. Şerif, ülkesinin son operasyonundaki “tarihi başarı” nedeniyle güvenlik güçlerine teşekkür ederek, “Bu, ilkelerimizin ve saygımızın zaferidir. Bu sadece silahlı kuvvetler için değil, tüm ulus için bir zaferdir.” şeklinde konuştu.

CARSILIK VERME KARARI

Hindistan’ın askeri tesislerine ve su kaynaklarına yönelik saldırılarının ardından karşılık verme kararı aldıklarını bildiren Şerif, “Düşmana çok iyi anladığı bir dille cevap verme kararı aldık. Masada yapılacak görüşmelerin artık savaş meydanında yapılacağını açıkça ifade ettik.” ifadelerini kullandı. Ayrıca, Türkiye’nin de bulunduğu birçok ülkeye yapıcı rollerinden dolayı teşekkür etti.

Şerif, Hindistan’ın Pahalgam bölgesinde meydana gelen olayı Pakistan’a karşı “haksız bir savaş” başlatmak amacıyla “bahane” olarak kullandığını belirtip, bu konuyla ilgili tarafsız ve bağımsız bir soruşturma önerisinde bulundu. Hindistan’a ait Rafale uçaklarının Pakistan Hava Kuvvetleri tarafından hedef alınıp düşürüldüğünü dile getiren Şerif, güvenlik güçlerinin ve jetlerinin Hint ordusunun kulelerini “birkaç saat içinde susturduğunu” vurgulayarak, tarihin bu anı hep hatırlayacağını söyledi.

ATEŞKES VE BARIŞÇIL ÇÖZÜM

Şerif, düşmana ait askeri depoların, cephane hatlarının ve hava üslerinin harabeye döndüğünü aktardı. Pakistan’ın “bölgesel barış ve on milyonlarca vatandaşının yaşamı için” ateşkese olumlu yanıt verdiğini belirten Şerif, “Cammu Keşmir de dahil olmak üzere su kaynaklarının paylaşımı ve tüm meselelerin çözümü için adalet ilkeleri doğrultusunda barışçıl müzakere yolunun benimseneceğine inancımız tam.” dedi.