Pakistan 100 Ton Gıda Yardım Gönderdi

PAKİSTAN’DAN GIDA YARDIMI SEVKİYATI

Pakistan, Gazze’ye 100 ton gıda yardımı gönderdiğini duyurdu. Birleşmiş Milletler’in desteklediği Entegre Gıda Güvenliği Aşama Sınıflandırması (IPC) tarafından yayımlanan raporda, Gazze’deki kıtlık durumu belgelenmişti. Bu raporun ardından, Pakistan Ulusal Afet Yönetimi Kurumu (NDMA), sosyal medya üzerinden bir açıklama yaptı.

BAŞBAKANDAN TALİMAT

Açıklamaya göre, Başbakan Şahbaz Şerif’in direktifi doğrultusunda hazırlanan yardım paketi, un, hazır yemek, yağ, reçel ve meyve gibi ürünlerden oluşuyor. Yardımın Lahor kentinden havalandığı bilgisi verildi.

Kırıkhan’da İki Araç Çarpıştı

Kırıkhan'da iki otomobilin çarpışarak sürüklendiği kaza anları kaydedildi. Kazada yaralanan sürücüler için sağlık ekipleri olay yerine ulaştı.
Sibel Ve Seda, Kadın Bakır Ustaları

Gaziantep'te Sibel Bakırcı ve Seda Çetin, 10 yıldır erkek egemen bakır işlemeciliğinde başarılı birer örnek olarak kadınların gücünü sergiliyorlar.

