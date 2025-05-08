Pakistan, 25 Harop SİHA’yı Düşürdü

PATAKLAŞMA VE HİNDİSTAN’IN SİHA SALDIRILARI

Pakistan ordusu, gece boyunca Hindistan’a ait 25 “Harop” silahlı insansız hava aracının (SİHA) etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Pakistan Ordusu Halkla İlişkiler Birimi (ISPR) bu konuda bir duyuru yaptı ve Hindistan’ın Pakistan’a yönelik SİHA saldırısında bulunduğunu belirtti. Açıklamada, başta 25 “Harop” SİHA’sının düşürüldüğü, enkazlarının toplanma işleminin devam ettiği vurgulandı.

ASKERİ GERİLİM VE AÇIKLAMALAR

Dawn gazetesinin haberine göre, Pakistan Ordusu Halkla İlişkiler Birimi Genel Müdürü Korgeneral Ahmed Şerif Chaudhry, Hindistan-Pakistan gerilimine dair yeni bilgilere yer verdi. Chaudhry, Hindistan’ın Pakistan’daki çeşitli noktalara “Harop” SİHA’ları ile saldırı düzenlediğini ve bunun açık bir “askeri saldırganlık eylemi” olduğunu belirtti. Pakistan ordusunun yüksek alarmda olduğunu ifade eden Chaudhry, Lahor şehrinde gerçekleştirilen SİHA saldırısında 4 askerin yaralandığını, Miano bölgesinde bir sivilin yaralandığını ve başka bir sivilin hayatını kaybettiğini aktardı.

DÜŞÜRÜLEN SİHA DETAYLARI

Pakistan ordusu, SİHA’ların Pencap eyaletine bağlı Lahor, Attock, Gujranwala ve Bahawalpur şehirleri ile Chakwal bölgesinde, ayrıca Sind eyaletine bağlı Karaçi şehri, Miano ve Chor bölgelerinde etkisiz hale getirildiğini bildirdi. Düşürülen SİHA’ların arasında, başkent İslamabad’a 15 kilometre uzaklıktaki Rawalpindi şehrinin yer aldığı bildiriliyor. Pakistan güvenlik kaynaklarına göre ise fiili sınır Kontrol Hattı (LoC) boyunca 50’den fazla Hint askerinin hayatını kaybettiği ve Hindistan ordusuna ait iki karargahın imha edildiği bilgisi paylaşıldı.

SİHA SALDIRILARINDA YAŞANAN KAYIPLAR

Pakistan, Hindistan’ı istenen yer ve zamanda hedef alacağını aktaran güvenlik kaynakları, “Bu alçakça eylemler cevapsız kalmayacaktır.” şeklinde bir açıklama yaptı. Eski Başbakan İmran Han’ın Uluslararası İlişkiler ve Medya Danışmanı Syed Zulfiqar Bukhari, Attock’ta gerçekleşen SİHA saldırısında bir çalışanın hayatını kaybettiğini bildirdi. “Harop” SİHA’ları, İsrail Havacılık ve Uzay Sanayii (IAI) tarafından geliştirilen kamikaze dronlar olarak sınıflandırılıyor.

Hindistan, geçen Nisan ayında Pahalgam bölgesinde 26 kişinin ölümüne sebep olan terör saldırısına yanıt olarak 6 Mayıs’ta Pakistan topraklarına ve Pakistan’ın kontrolündeki Azad Keşmir bölgesine füze saldırıları gerçekleştirdi. Hint ordusu, “terör yapılanması” olarak nitelendirdiği 9 hedefi vurduğunu duyururken, İslamabad yönetimi bu saldırılarda sivillere ait 6 noktanın hedef alındığını ve 26 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Pakistan ordusu, Hindistan tarafından yapılan saldırı sırasında 5 savaş uçağını düşürdüğünü belirtirken, bu bilgi Hindistan tarafından doğrulanmadı. Hindistan Başbakanı Narendra Modi, askeri operasyonları “Sindoor Operasyonu” olarak adlandırdı.