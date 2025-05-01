Pakistan, Afgan Tırlarının Geçişine İzin Verdi

AFGAN TIRLARINA GEÇİŞ İZNİ

Pakistan yetkilileri, Hindistan ile olan ticaretin askıya alınmasının üzerinden yaklaşık bir hafta geçtikten sonra 150 Afgan tırının bu ülkeye geçişine onay verdi. Dawn gazetesinin aktardığına göre, bu karar, Pakistan Dışişleri Bakanlığı’nın yazılı açıklamasıyla duyuruldu. Açıklamada, “Pakistan hükümeti, Afganistan ile kardeşlik ilişkilerini göz önünde bulundurarak, Hindistan’a transit mal taşıyan ve 25 Nisan 2025 tarihinden önce Pakistan’a giriş yapmış olan Afgan tırlarının malları teslim etmek üzere Wagah Sınırı’nı geçişlerine izin verme kararı aldı.” denildi.

TİCARETİN ARA VERİLMESİ

İslamabad yönetimi, Pahalgam bölgesinde gerçekleşen terör saldırısının ardından artan gerilimler nedeniyle 24 Nisan’da Hindistan ile tüm ticareti durdurmuş ve hava sahası ile kara sınırını kapatmıştı. Pahalgam’daki terör olayı, Hindistan’ın idaresindeki Cammu Keşmir’in Pahalgam bölgesinde 22 Nisan’da silahlı kişilerin turistlere ateş açması sonucu 26 kişinin ölümüne ve çok sayıda kişinin yaralanmasına neden olmuştu.

SUÇLAMALAR VE CEVAP

Hindistan, saldırıyı düzenleyenlerin “Pakistan’dan geldiği” yönünde suçlamalarda bulundu ve bu nedenle “İndus Suları Anlaşması”nı askıya aldı. Ayrıca, Yeni Delhi’de görevli Pakistanlı diplomatlardan kısa süre içinde ülkeyi terk etmelerini istedi ve Pakistan vatandaşlarına yönelik vize hizmetlerini durdurdu, daha önce verilen tüm vizeleri iptal etti. Pakistan ise bu suçlamaları reddederek Hindistan’ın İslamabad’daki diplomatik personel sayısına sınırlama getirdi. Ayrıca, “İndus Suları Anlaşması” çerçevesinde nehirlere yapılacak müdahaleleri “savaş nedeni” olarak sayacaklarını ilan ederek, Hindistan ile tüm ticareti durdurdu ve hava sahasını kapattı.