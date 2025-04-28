Pakistan Askeri Gücü Artıyor

ASKERİ GÜÇ VE KAPASİTE ARTIŞI

Hindistan ile Pakistan arasında Keşmir’de son günlerde yaşanan terör saldırıları ve sonrasında gerçekleştirilen askeri tatbikatlar, iki nükleer güç arasındaki tansiyonu tekrar yükseltiyor. Bu dönemde Pakistan, askeri kapasitesini artırarak bölgedeki caydırıcılığını pekiştiriyor. Ülkenin 2025 yılı itibarıyla sahip olduğu askeri personel sayısı, hava gücü ve nükleer silah kapasitesi, Güney Asya’daki güç dengeleri açısından önemli bir rol oynuyor.

ASKERİ PERSONEL VE YETENEKLER

Pakistan Silahlı Kuvvetleri, Kara Kuvvetleri, Hava Kuvvetleri, Deniz Kuvvetleri, Hava Savunma Kuvvetleri ve Sahil Güvenliği’nden oluşuyor. Ülke, Çin ile yakın askeri ilişkiler geliştirerek savunma sanayisini güçlendiriyor ve nükleer ile uzay teknolojileri alanlarında iş birliği kuruyor. Ayrıca, Pakistan, ABD’nin NATO dışı en büyük müttefiklerinden biri olarak askeri ilişkilerini sürdürüyor. 2025 yılı itibarıyla, Pakistan Silahlı Kuvvetleri’nde yaklaşık 660.000 aktif personel bulunuyor. Ek olarak, 550.000 yedek personel ve 291.000’den fazla paramiliter güç ile toplam askeri personel sayısı 1.5 milyonu aşıyor. Bu bileşenlerle Pakistan, dünyanın en büyük yedinci aktif ordu gücüne sahip.

HAVADAKİ GÜÇ VE NÜKLEER KAPASİTE

Pakistan Hava Kuvvetleri (PAF), 2025 yılı itibarıyla yaklaşık 498 savaş uçağına sahip. Bu uçaklar arasında 150 civarında JF-17 Thunder, 75 F-16 Fighting Falcon, 25 Chengdu J-10C ve 80’den fazla Mirage III ile 90’dan fazla Mirage 5 yer alıyor. Ayrıca, envanterde 140 Chengdu F-7PG uçağı da bulunuyor. Bunun yanında, 2025 itibarıyla Pakistan’ın yaklaşık 170 nükleer savaş başlığı olduğu tahmin ediliyor. Mevcut üretim kapasitesiyle bu sayının 200’e ulaşabileceği öngörülüyor. Pakistan, nükleer silahlarını Hindistan’a karşı caydırıcılık sağlamak amacıyla geliştiriyor ve “ilk kullanmama” doktrinini benimsemiyor.

JEOPOLİTİK ÖNEM

Pakistan’ın askeri gücü, bölgedeki jeopolitik dengeler ve güvenlik politikaları açısından önemli bir faktör olmaya devam ediyor. Bu güç, Güney Asya’daki stratejik dengeyi etkileyen unsurlardan birisi olarak ön plana çıkıyor.