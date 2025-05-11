Pakistan: Barışçıl Çözüm Ümidimiz Tamdır

PAKİSTAN BAŞBAKANI ŞAHBAZ ŞERİF’İN ATEŞKES AÇIKLAMASI

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Hindistan ile bugün varılan ateşkes anlaşmasının ardından bir ulusa sesleniş konuşması yaptı. Şerif, Hindistan ile olan sorunların çözümüne yönelik olarak barışçıl bir yaklaşım benimseneceğine dair inancını dile getirdi. “Su kaynaklarının paylaşımı ve Cemmu Keşmir de dahil olmak üzere tüm meselelerin çözümü için adalet ilkeleri doğrultusunda barışçıl müzakere yolunun benimseneceğine inancımız tamdır” şeklinde konuştu. Ayrıca, Pakistan’ın sorumlu bir devlet olarak bölgesel barış ile halkının hayatlarının korunması adına ateşkese olumlu yanıt verdiğini belirtti.

ORDUNUN HAZIRLIĞI VE GÜCÜ

Şahbaz Şerif, Hindistan’ın saldırganlıklarına karşı ordunun verdiği yanıtı da gündeme getirdi. “Saatler içinde, ordumuz düşmanın silahlarını öyle bir şekilde susturdu ki, tarih bunu hatırlayacak” diye ekledi. Hindistan hava üslerinin harabe hale gelmesini, Pakistan’ın kararlı duruşunun doğrudan bir sonucu olarak nitelendiren Şerif, “Cesur askerlerimizin kanı düşmanın hain niyetleri karşısında kaynıyor” ifadesini kullandı. Son olarak, ABD Başkanı Donald Trump’tan Çin’e, Suudi Arabistan’dan Türkiye’ye, Birleşik Krallık’tan Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri’ne kadar pek çok kişiye, ateşkesin sağlanmasındaki katkılarından dolayı teşekkür etti.