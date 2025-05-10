Pakistan Barışçıl Müzakere Yolunu Benimsiyor

PAKİSTAN BAŞBAKANI, BARİŞÇIL MÜZAKERE ÇAĞRISI YAPTI

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Hindistan ile yaşanan sorunlara yönelik barışçıl bir çağrı yaparak, “Su kaynaklarının paylaşımı ve Cemmu Keşmir de dahil olmak üzere tüm meselelerin çözümü için adalet ilkeleri doğrultusunda barışçıl müzakere yolunun benimseneceğine inancımız tamdır” dedi.

Ateşkes Anlaşmasının Ardından Ulusa Sesleniş

Başbakan Şerif, Hindistan ile bugün varılan ateşkes anlaşmasının ardından yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında, Pakistan’ın sorumlu bir devlet olarak bölgesel barışın ve halkının hayatlarının korunması adına ateşkese olumlu yanıt verdiğini aktardı. Şerif, Hindistan’ın saldırganlığına, onun anladığı dilden ve güç kullanarak yanıt verdiklerini ifade ederek, “Saatler içinde, ordumuz düşmanın silahlarını öyle bir şekilde susturdu ki, tarih bunu hatırlayacak” şeklinde konuştu.

Kararlı Duruş ve Teşekkür Mesajları

Hindistan hava üslerinin harabe haline geldiğini belirten Pakistan Başbakanı, bunun Pakistan’ın kararlı duruşunun doğrudan bir sonucu olduğunu vurguladı. “Cesur askerlerimizin kanı düşmanın hain niyetleri karşısında kaynıyor” diyen Şerif, ateşkesin sağlanmasındaki rolleri dolayısıyla ABD Başkanı Donald Trump, Çin, Suudi Arabistan, Türkiye, Birleşik Krallık ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri gibi birçok kişiye teşekkür etti.