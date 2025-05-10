Pakistan Başbakanı Barış Çağrısı Yaptı

Pakistan Başbakanı’nın Barış Çağrısı

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Hindistan ile yaşanan sorunlarla ilgili barışçıl bir çağrı yaparak, “Su kaynaklarının paylaşımı ve Cemmu Keşmir de dahil olmak üzere tüm meselelerin çözümü için adalet ilkeleri doğrultusunda barışçıl müzakere yolunun benimseneceğine inancımız tamdır” dedi. Bugün, Hindistan ile varılan ateşkes anlaşmasının ardından bir ulusa sesleniş konuşması gerçekleştiren Şerif, Pakistan’ın sorumlu bir devlet olarak bölgesel barış ve halkının yaşamlarının korunması adına ateşkese olumlu yanıt verdiğini vurguladı.

Hindistan’a Tepkiler ve Ordu’nun Başarısı

Şerif, Hindistan’ın saldırganlığını, onun dilinden ve güç kullanarak yanıt verdiklerini ifade etti. “Saatler içinde, ordumuz düşmanın silahlarını öyle bir şekilde susturdu ki, tarih bunu hatırlayacak” şeklinde konuşan Başbakan, Hindistan hava üslerinin harabe hale gelmesinin Pakistan’ın kararlı duruşunun doğrudan bir sonucu olduğunu belirtti. Ayrıca, “Cesur askerlerimizin kanı düşmanın hain niyetleri karşısında kaynıyor” ifadesini kullandı.

Ateşkesin Sağlanmasındaki Rollere Teşekkür

Şahbaz Şerif, ateşkesin sağlanmasında rol oynayan birçok isimlere, ABD Başkanı Donald Trump, Çin, Suudi Arabistan, Türkiye, Birleşik Krallık ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri gibi kişilere teşekkür etti. Bu teşekkürler, uluslararası iş birliğinin önemini vurguladı.