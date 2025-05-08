Pakistan Başbakanı Desteği Teşekkür Etti

PAAKİSTAN BAŞBAKANI’NDAN TEŞEKKÜR

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde Türkiye’nin Pakistan’a sunduğu destek nedeniyle teşekkürlerini iletti. Şerif, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda telefon görüşmesine dair açıklamalarda bulundu. Türkiye’nin Pakistan’a olan yardımlarından dolayı duyduğu minnettarlığı belirten Şerif, Türk vatandaşlarının çatışmalarda hayatını kaybeden Pakistanlılar için dua etmelerini de olumlu bir şekilde karşıladığını aktardı.

ASKERİ DURUM VE BARIŞ ÇABALARI

Şahbaz Şerif, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı sahadaki son askeri gelişmeler hakkında bilgilendirdiğini ifade ederek, “Pakistan, Türkiye’nin Güney Asya’da gerilimi azaltma ve barışı koruma konusundaki çabalarına minnettardır.” dedi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’ndan gelen açıklamaya göre, Şerif ve Erdoğan arasında yapılan telefon görüşmesinde Hindistan ve Pakistan arasındaki gerginlik, 6 Mayıs gecesi yaşanan saldırılar ve güncel gelişmeler masaya yatırıldı.

TÜRKİYE’ DİPLOMATİK DESTEĞİ SÜRDÜRECEK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin Pakistan’ın bu süreçteki soğukkanlı ve temkinli politikalarını desteklediğini, Cammu-Keşmir’deki terör saldırısına dair tarafsız, şeffaf ve güvenilir bir uluslararası soruşturma önerisinin uygun olduğunu dile getirdi. Erdoğan, gerilimin daha da tırmanmasını engelleme konusunda Türkiye’nin her türlü desteği sağlamaya hazır olduğunu ve bu çerçevede diplomatik temasların devam edeceğini kaydetti.