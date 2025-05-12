Pakistan Başbakanı: PKK’nın Feshini Memnuniyetle Karşılıyoruz

PKK’NIN FESHİ HAKKINDA AÇIKLAMALAR

PKK, kendisinin feshettiğini ve silah bıraktığını açıkladı. Bu gelişmenin ardından açıklama yapan isimlerden biri de Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif oldu. Şerif, Türkiye’nin yanında olduklarını her durumda dile getirerek, bu fesih kararını memnuniyetle karşıladıklarını belirtti. Bugün yapılan açıklama için, “Önemli bir adım” ifadesini kullanan Şerif, Türkçe olarak attığı tweetinde; “PKK’NIN FESHİNİ PAKİSTAN MEMUNİYETLE KARŞILIYOR” yazdı. Pakistan, PKK’nın feshedildiğine dair yapılan açıklamayı büyük bir memnuniyetle karşıladı. Bu adım, kalıcı barış ve terörden arındırılmış bir Türkiye için önemli bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

ERDOĞAN’IN LİDERLİĞİNİN ÖNEMİ

Bu tarihi gelişme, aziz kardeşim Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğindeki Türk liderliğinin ve Türk milletinin uzlaşma, birlik ve istikrar yolunda kararlılıkla ilerleme iradesini yansıtıyor.

PAKİSTAN VE TÜRKİYE’NİN İŞBİRLİĞİ

Pakistan ve Türkiye, terörizmin tüm biçim ve tezahürlerini ortadan kaldırmak için birlikte kararlılıkla hareket etmeye devam ediyor.