Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Erdoğan’a teşekkür etti

Pakistan Başbakanı’nın Türkiye Ziyareti

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde düzenlenen ortak basın toplantısında, “Çok sevgili kardeşim Sayın Cumhurbaşkanı (Recep Tayyip) Erdoğan, sizin liderliğinizde Türkiye halkının son derece üst seviyelerde bir ilerleme ve bir refah seviyesine ulaşacağına eminim.” ifadelerini kullandı. Şerif, Erdoğan’ın Pakistan ziyaretinden sonra Türkiye’yi ziyaret etmenin büyük bir mutluluk ve onur olduğunu belirtti. Ayrıca, Erdoğan’ın Pakistan’a yaptığı ziyaretin çok önemli bir ziyaret olduğunu vurguladı.

Türkiye-Pakistan İlişkilerinin Tarihsel Derinliği

Şerif, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan’ın 2011’de meydana gelen sel felaketi sonrasında Pakistan’a düzenlediği ziyareti hatırladı. Bu dönemde Türkiye’nin sadece yardım malzemeleri göndermediğini, aynı zamanda rehabilitasyon merkezleri, hastaneler ve okullar gibi kalıcı tesisler de inşa ettiğini söyledi. 2022 yılındaki sel felaketi sırasında Türkiye’nin hızlı bir şekilde yardım malzemeleri yolladığını da belirten Şerif, “Sizin adınıza ve büyük ulusunuz adına gerçekten size teşekkürlerimi sunmak istiyorum.” açıklamasını yaptı.

İki Ülke Arasında Stratejik İşbirliği

Ankara ziyaretinin, Türkiye ile Pakistan arasındaki 7. Üst Düzey Stratejik İşbirliği Konseyinden bu yana yapılan ilerlemelerin gözden geçirilmesi için önemli bir fırsat sunduğunu aktaran Şerif, iki ülkenin enerjiden bilgilendirmeye, altyapıdan madenciliğe kadar birçok alanda yakın işbirliği içinde olması gerektiğine dikkat çekti. İki ülkenin ticaret hacminin 5 milyar dolara çıkarılmasının önemine de vurgu yaptı.

Savunma İşbirliği Üzerine Değerlendirmeler

Savunma sanayi ve güvenlik işbirliğinin, Pakistan-Türkiye ilişkilerinin temel taşlarından biri olduğunu ifade eden Şerif, “Türkiye’nin Pakistan’a terörle mücadele faaliyetlerinde sürekli vermiş olduğu destekten dolayı teşekkür etmek istiyorum.” dedi. Son dönemde Belucistan eyaletinde meydana gelen terör saldırısını anarak, “Teröristler, masum halkın içinde bulunduğu bir trene saldırdı.” diye konuştu.

Küresel Meseleler ve Barış Çağrısı

Şerif, görüşmesinde bölgesel ve küresel konuların yanı sıra terörle mücadelede işbirliğinin arttırılması gerektiğini de belirtti. Uzun zamandır süregelen ittifakların yeni ortaklıklar doğuracağını aktaran Şerif, “Ancak bu bizi dünyanın nefes alacağı bir noktaya getirir ve barış içinde yaşayabiliriz.” şeklinde açıklamada bulundu. Ayrıca, Gazze’deki durumun giderek kötüleştiğine dikkat çekerek, “Burada en kısa sürede acilen bir ateşkes çağrısında bulunuyoruz.” dedi. Filistin’in bağımsızlığının önemine de vurgu yaptı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Cammu Keşmir konusundaki desteklerinden dolayı teşekkür etti.