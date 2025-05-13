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Pakistan Başbakanı Şerif, Erdoğan’a Teşekkür Etti

PAKİSTAN BAŞBAKANI’NDAN TEŞEKKÜR

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a Pakistan’a gösterdiği “güçlü destek ve sarsılmaz dayanışma” için şükranlarını sundu. Şerif, sosyal medya platformu X’te yaptığı paylaşımda, Türkiye ile olan uzun süredir süren kardeşlik bağlarından gurur duyduğunu ifade etti.

ERDOĞAN’A OLAN MİNNETİ

Başbakan Şerif, “Sevgili kardeşim Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Pakistan’a olan güçlü desteği ve sarsılmaz dayanışması beni derinden etkiledi.” sözleriyle Erdoğan’a olan minnetini dile getirdi. Ayrıca, Erdoğan’ın Güney Asya’da barışı teşvik etmek amacıyla yürüttüğü kararlı çabaları ve yapıcı rolü için teşekkür etti.

BAĞLARIN GÜÇLENMESİ

Şerif, Pakistan ve Türkiye arasındaki ilişkilerin “parlak ve müreffeh bir gelecek inşa etmek amacıyla” büyümeye devam etmesi temennisinde bulundu. Her iki ülke arasındaki işbirliğinin güçlenmesi, gelecekte daha büyük projelerin hayata geçirileceği umudunu taşıyor.

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