Pakistan Başbakanı, Türkiye’ye teşekkür etti

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif’in Mesajı

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Türkiye ile olan güçlü bağların önemine vurgu yaptı. “Sevgili kardeşim Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Pakistan’a olan güçlü desteği ve sarsılmaz dayanışması beni derinden etkiledi” diyerek, Türkiye ile olan dostluğun her zorlukta daha da güçlendiği mesajını verdi.

Kardeşlik Bağları ve İşbirliği

Şerif, “Pakistan, her yeni zorlukla birlikte daha da güçlenen, Türkiye ile uzun süredir devam eden, zamanla test edilmiş ve kalıcı kardeşlik bağlarından gurur duymaktadır” ifadelerini kullandı. Özellikle Güney Asya’da barışın teşvik edilmesi için gösterilen çabalara dikkat çekerek, bu konuda Türkiye’nin yapıcı rolünü ve kararlı çalışmalarını minnetle karşıladığını belirtti.

Geleceğe Yönelik Beklentiler

Ayrıca, “Pakistan ve Türkiye arasındaki bağlar, iki ülkemiz ve halklarımız için parlak ve müreffeh bir gelecek inşa etmek amacıyla birlikte çalışırken güçlenerek büyümeye devam etsin” şeklindeki görüşüyle iki ülke arasındaki işbirliğinin geleceğe yönelik önemini vurguladı.