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Pakistan, BMGK Talep Etti

PAKİSTAN’DAN BM GÜVENLİK KONSEYİNE TALEP

Pakistan, Cammu Keşmir’in Pahalgam bölgesinde gerçekleşen terör saldırısının ardından, gerginlik yaşadığı Hindistan’ın “saldırgan eylemleri” nedeniyle Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nden (BMGK) oturum talep etme kararı aldı. Dawn gazetesinin haberine göre, Dışişleri Bakanı İshak Dar, Pakistan’ın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Asım İftikhar Ahmed’e BMGK’den oturum talep etmesi talimatını verdi. Dışişleri Bakanlığı’nın yaptığı açıklamada, Hindistan’ın “saldırgan eylemleri, provokasyonları ve kışkırtıcı açıklamaları” sebebiyle Pakistan’ın BMGK’yı bilgilendireceği ifade edildi. Hindistan’ın eylemlerinin bölgedeki barış ve güvenliği tehdit ettiği vurgulandı. Pakistan’ın, Hindistan’ın İndus Suları Anlaşması’nı askıya alması gibi hususlar hakkında BMGK’ye bilgi vereceği belirtildi.

PAHALGAM’DA YAŞANAN TERÖR SALDIRISI

Pahalgam’daki terör saldırısı, Hindistan’ın kontrolü altında bulunan Cammu Keşmir’e bağlı Pahalgam bölgesinde, 22 Nisan’da silahlı kişilerin turistlere ateş açmasıyla gerçekleşti. Bu olay sonucunda 26 kişi yaşamını yitirirken, çok sayıda kişi de yaralandı. Hindistan, saldırıyı gerçekleştirenlerin “Pakistan’dan geldiğini” iddia etti ve bu kapsamda, “İndus Suları Anlaşması”nı askıya aldığını duyurdu. Ayrıca, Yeni Delhi’de görevli Pakistanlı müsteşarların bir hafta içinde ülkeyi terk etmelerini istemiş ve Pakistan vatandaşlarına yönelik vize hizmetlerini askıya almış, daha önce verilen tüm vizeleri iptal etmişti.

PATLAYICI İDDİALAR VE CEVAPLAR

Pakistan, Hindistan’ın suçlamalarını reddederek, karşılıklı olarak diplomatik bir çatışma başlattı. İslamabad, Hindistan’ın İslamabad’daki diplomatik personel sayısına sınırlama getirdi ve “İndus Suları Anlaşması”nın aleyhine olacak şekilde herhangi bir müdahaleyi “savaş nedeni” sayacağını bildirdi. Aynı zamanda, Hindistan ile her türlü ticareti askıya aldı ve hava sahasını kapattı.

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