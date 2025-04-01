Pakistan Cumhurbaşkanı Zerdari Hastaneye Kaldırıldı

HASTANEA KALDIRILDI

Pakistan Cumhurbaşkanı Asıf Ali Zerdari, ateş ve enfeksiyon belirtileri nedeniyle hastaneye kaldırıldı. İlk olarak Nawabshah’taki bir hastanede tedavi edilen Zerdari, sağlık durumunun kötüleşmesi üzerine Karaçi’deki başka bir hastaneye sevk edildi.

TEDAVİ SÜRECİ DEVAM EDİYOR

Zerdari’nin sağlık durumu için çeşitli testler yapıldığı ve tedavisinin sürdüğü belirtildi. Ayrıca, Zerdari’nin tedavi gördüğü hastanenin etrafında güvenlik önlemleri artırıldı ve hastaneye izinsiz girişler kısıtlandı.