Pakistan’da 194 Ölü, 28 Yaralı

ŞİDDETLİ YAĞIŞLAR FELAKETİ BİÇİMİNDE CAN KAYBINA YOL AÇTI

Pakistan genelinde son 24 saat içinde meydana gelen şiddetli yağışlar sonucunda en az 194 kişi yaşamını yitirdi, 28 kişi de yaralandı. Ulusal Afet Yönetimi Otoritesi tarafından yapılan açıklamaya göre, en fazla can kaybı 180 kişinin hayatını kaybettiği kuzeybatıdaki Hayber Pahtunkva eyaletinde yaşandı. Bu bölgenin ardından dokuz can kaybı ile Pakistan kontrolündeki Keşmir ve beş can kaybı ile kuzeydeki Gilgit-Baltistan bölgesi geliyor.

SEL VE HEYELANLARIN GETİRDİĞİ ZARARLAR

Yetkililerin verdiği bilgilere göre, bu kayıplar, kuzey ve kuzeybatı bölgelerinde etkili olan şiddetli muson yağmurlarının neden olduğu ani sel, heyelan ve ev çökme olaylarından kaynaklanıyor. Gilgit-Baltistan hükümeti sözcüsü Faizullah Faraq, ani sellerin yolları, köprüleri, evleri, okulları, su depolarını ve tarım arazilerini büyük ölçüde tahrip ettiğini açıkladı. Birkaç kişinin kayıp olduğu da belirtilirken, kurtarma ekiplerinin zorlu şartlar altında arama operasyonları gerçekleştirdiği kaydedildi. Bazı bölgelerde acil durum önlemlerinin alındığı ve yetkililerin yüksek alarmda olduğu belirtildi.

DEVLETİN YARDIM ÇABALARI

Pakistan Cumhurbaşkanı Asif Ali Zardari, yaşanan can kayıplarından duyduğu üzüntüyü ifade ederek, etkilenenlere yardım ve rehabilitasyon için gerekli tüm önlemlerin alındığını söyledi. Resmi verilere göre, haziran ayının sonundan bu yana mevsimsel yağmurlar, Pakistan’da 500’den fazla kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu.