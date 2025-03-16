Pakistan’da 2 Türk Kadın Taciz Edildi

PATİKALARDA YAŞANAN ŞOK EDİCİ OLAY

İstismar haberleriyle sıklıkla gündeme gelen Pakistan’da yeni bir olay meydana geldi. Ülkeye yapılan bir ziyaret sırasında iki Türk kadın, kalabalık bir grup Pakistanlı erkek tarafından adeta kuşatıldı. Motosikletle dünyayı gezen Serpil Kalaycı ve arkadaşı, Pakistan’da bulundukları süre içinde hayatlarının şokunu yaşadı.

ŞAŞKINLIK VE ENDİŞE DOLU ANLAR

İki arkadaş, yemek yemek için oturdukları mekanda etraflarını saran erkeklerle karşılaşınca şaşkınlıklarını gizleyemedi. O anları kayda alan kadınlardan biri, “O kadar kalabalık ki yemek yiyemedik” şeklinde yaşanan duruma isyan etti. Bu görüntüleri paylaşan birçok sosyal medya kullanıcısı da “Kadınlar bu ülkelere gitmemeli” yorumunu yaptı.