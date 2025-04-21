Pakistan’da 6 Militan Etkisiz Hale Getirildi

PAYLAŞILAN GÜVENLİK OPERASYONLARI

Pakistan’da, güvenlik güçlerinin Afganistan sınırında yer alan Hayber Pahtunhva eyaletinde iki farklı operasyon gerçekleştirdiği ve bu operasyonlar sonucunda 6 militanın etkisiz hale getirildiği bildirildi. Pakistan Ordusu Halkla İlişkiler Birimi’nden (ISPR) yapılan açıklama, güvenlik güçlerinin Kuzey Veziristan ve Güney Veziristan bölgelerindeki militanlara yönelik düzenlediği bu operasyonların son iki gün içerisinde gerçekleştirildiğini ortaya koyuyor. Güvenlik güçlerinin, Pakistan Talibanı (TTP) üyesi olarak belirlenen toplamda 6 militanı etkisiz hale getirdiği kaydediliyor.

TERÖR SORUNU VE ETNİK GÖRÜŞLER

Pakistan’da, özellikle Afganistan’a sınırı bulunan Hayber Pahtunhva ve Belucistan eyaletlerinde silahlı saldırılar artış gösteriyor. Bu iki eyalette, Peştun ve Beluci etnik gruplarının haklarını savundukları iddiasında bulunan bazı silahlı gruplar, Pakistan güvenlik güçleri ve sivillere karşı çeşitli saldırılar düzenliyor. İslamabad yönetimi, Pakistan Talibanı’nın Afganistan üzerinde mevzilendiğini ve buradan saldırılarını organize ettiğini savunuyor. Ancak, Afganistan yönetimi bu iddiaları kesin bir şekilde reddediyor.