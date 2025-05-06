Pakistan’da Askere Bombalı Saldırı Gerçekleşti! 7 Asker Yaşamını Yitirdi

HİNDİSTAN VE PAKİSTAN ARASINDA YENİ TANSİYON

Hindistan ve Pakistan arasında artan gerginliklere bir yenisi eklendi. Pakistan ordusu, İran ve Afganistan’a komşu olan Belucistan eyaletinde bir askeri araca yönelik bombalı bir saldırı gerçekleştirdi. Saldırının ardından 7 askerin yaşamını yitirdiği bildirildi.

HINDISTAN SUÇLANIYOR

Saldırının sorumlusunun Hindistan olduğu belirtiliyor. Pakistan ordusu, bu olayın sorumluluğunu üstlenen Belucistan Kurtuluş Ordusu’nu (BLA) “Hindistan’ın kuklası” olarak tanımladı.

ÖNCEKİ SALDIRILAR VE İDDİALAR

Daha önce, Hindistan’ın Cemmu Keşmir bölgesindeki Pahalgam’da 22 Nisan’da yaşanan terör saldırısında 26 sivil hayatını kaybetmişti. Hindistan, bu saldırının arkasında Pakistan’ın bulunduğunu iddia ederken, İslamabad yönetimi bu suçlamaları reddediyor. Pakistan hükümeti ise son günlerde Hindistan’ın bir askeri eylem planladığına yönelik “güvenilir istihbarat” aldığını duyurdu.