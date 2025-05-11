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Pakistan’da Ateşkes İhlali, 4 Yaralı

PENCAP’TA ATEŞKES İHLALİ

Pakistan’ın doğusundaki Pencap eyaletinde, Hindistan güçlerinin herhangi bir provokasyon olmadan iki kez ateşkes ihlalinde bulunması sonucu en az dört sivil yaralandı. İsimleri gizli tutulan kaynaklardan alınan bilgilere göre, bu ihlaller cumartesi günü, Pakistan’ın Pencap eyaletini Hindistan kontrolündeki Keşmir’den ayıran Sialkot bölgesindeki sınır hattında gerçekleşti. İlk ateşkes ihlali, saat 18.00 civarında Sialkot’un Pasrur bölgesinde meydana geldi. Bu olayda 18 yaşında bir genç kız sırtından yaralandı.

İkinci ateşkes ihlali, Hindistan güçlerinin 18.23 ile 18.30 arasında Harpal bölgesindeki sivillerin yaşadığı alanlara ateş açmasıyla kaydedildi. Kaynaklar, “Jangal köyündeki bir ailenin üç üyesi de Hindistan’ın nedensiz yere açtığı ateş sonucu yaralandı” ifadesini kullandı. Ayrıca, Keşmir’i bölen Kontrol Hattı boyunca Kotli, Bhimber, Chamb ve Keran bölgelerinden de ateşkes ihlaline dair raporlar geldiği bildirildi.

Saat 19.00 ile 21.00 arasında, Hindistan tarafından Pakistan’a saldırı düzenlemek amacıyla birçok insansız hava aracı (İHA) gönderildiği belirtildi. Güvenlik kaynakları, bu İHA’ların tespit edilip önlendiğini aktardı. İki komşu ülke arasındaki gerginlik, her ne kadar iki tarafın da ateşkes ilan etmesinin ardından azalmış gibi görünse de, son ihlaller bölgedeki barış çabalarının ne kadar kırılgan olduğunu gözler önüne serdi.

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