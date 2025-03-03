Pakistan’da İntihar Saldırısı Gerçekleşti

PAKİSTAN’DA İNTİHAR SALDIRISI OLDU

Pakistan, intihar saldırısıyla sarsıldı. Güneybatıdaki Belucistan eyaletinin başkenti Ketta’nın yaklaşık 170 kilometre batısında bulunan Kalat ilçesinde bir intihar saldırısı gerçekleşti.

SALDIRIDA CAN KAYBI VE YARALILAR VAR

Kalat İlçesi Polis Müdür Yardımcısı Bilal Şabbir, yaptığı açıklamada “Kadın bombacının gerçekleştirdiği intihar saldırısında Sınır Muhafızlarından bir asker öldü, 4 asker de yaralandı.” ifadesini kullandı. Güvenlik güçlerinin bölgeyi kordon altına aldığını belirten Şabbir, saldırganın kimliğini belirlemek için soruşturma başlatıldığını aktardı.

ŞİDDETLİ KINAMA

Pakistan İçişleri Bakanı Muhsin Nakvi, hayatını kaybeden askerin ailesine taziyelerini iletti. Belucistan Başbakanı Mir Sarfraz Bugti, saldırıyı şiddetle kınadı. Pakistan ulusal basını, saldırının Belucistan Kurtuluş Ordusu’nun (BLA) gerçekleştirdiğini öne sürdü.

TERÖR PROBLEMLERİ ARTIYOR

Pakistan’da silahlı saldırılar, özellikle Afganistan’la sınırı olan Hayber Pahtunhva ve Belucistan eyaletlerinde yoğunlaşıyor. Bu eyaletlerde Peştun ve Beluci etnik gruplarının haklarını savunduğunu iddia eden silahlı gruplar, güvenlik güçleri ve sivillere yönelik saldırılarda bulunuyor. İslamabad, Pakistan Talibanı’nın (TTP) Afganistan’da yerleşim sağladığını ve saldırılarını buradan organize ettiğini savunurken, Afganistan yönetimi bu iddiaları reddediyor. Belucistan’da ise BLA’nın saldırıları dikkat çekiyor. BLA, Belucistan eyaletinin Pakistan’dan ayrılmasını ve Beluc halkının bu bölgeyi yönetmesini talep ediyor.