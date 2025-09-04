Haberler

Pakistan’da Sel Olaylarında 18 Ölü

SEL VE YAĞIŞLARIN ETKİLERİ

Pakistan Ulusal Afet Yönetimi Kurumu, 4 Eylül’de meydana gelen sel ve yağışlarla ilgili acı bir rapor paylaştı. Ülkenin farklı bölgelerinde yaşanan bu doğal afetlerde 18 kişinin yaşamını yitirdiği, ayrıca 29 kişinin çeşitli yaralanmalarla hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

MULATN’DA MEYDANA GELEN OLAYLAR

Yetkililer, olayların özellikle aşırı yağışların etkisiyle gerçekleştiğini aktarıyor. Salı günü gerçekleşen bu olaylar, bölgelerde ciddi hasar oluşturdu ve arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Halkın bu tür doğal afetlere karşı daha dayanıklı hale gelmesi gerektiği vurgulanıyor.

