Pakistan’da Sel Ve Heyelanlardan 645 Kayıp

Pakistan Ulusal Afet Yönetimi Ajansı (NDMA), 26 Haziran’dan 16 Ağustos’a kadar ülke genelindeki şiddetli yağışların yol açtığı sel ve heyelanlarda 645 kişinin yaşamını yitirdiğini bildirdi. Muson yağmurlarının etkisiyle Pakistan’da meydana gelen doğal afetlerin bilançosu her geçen gün ağırlaşmaya devam ediyor. Yetkililer, en son yapılan açıklamalarda, dün ve önceki cuma günü meydana gelen sel ve heyelanlarda en az 351 kişinin hayata veda ettiğini doğrularken, kurtarma ekiplerinin enkaz altından cesetleri çıkarma mücadelesinin sürdüğünü aktardı. NDMA’nın açıklamasında, söz konusu dönem boyunca ülke genelinde şiddetli yağışların etkisiyle çok sayıda can kaybı yaşandığı belirtildi.

SEL FELAKETLERİ HASARLARI ARTIRDI

NDMA Başkanı Korgeneral Inam Haider, bu yılki muson yağmurlarının geçen yılki seviyeye göre yüzde 50 daha şiddetli olduğunu ve eylül ayı itibarıyla üç kez daha yoğun yağışların beklendiğini belirtti. Haider, iklim değişikliğinin Pakistan’ı ciddi anlamda etkilediğini, özellikle Buner, Bajaur ve Battagram bölgelerinde büyük yıkımlara yol açtığını ifade etti. Gilgit-Baltistan’daki Babusar bölgesinin de en çok etkilenen alanlardan biri olduğu vurgulandı. Ayrıca, Khyber Pakhtunkhwa’da sel felaketi sonucu kaybolan kişilere yönelik yapılacak çalışmalara devam edildiği dile getirildi.

YARDIM TALEBİ YOK

NDMA Başkanı Haider, bazı ülkelerin Pakistan’a yardım teklifinde bulunduğunu ancak ülkesinin gereken kaynağa sahip olduğunu ve şu anda yabancı yardıma ihtiyaç duymadığını söyledi. Khyber Pakhtunkhwa Eyaleti Başbakanı Ali Amin Gundapur, selden etkilenen Buner bölgesini ziyaret ederek, selin yol açtığı yıkım ve kurtarma çalışmaları hakkında yerel yetkililerle bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantıda, Buner bölgesindeki son yağışlar sonucu 7 köyde en az 5 bin 380 hanenin hasar gördüğü bilgisi paylaşıldı.

KAYIPLAR KARŞILANACAK

Başbakan Gundapur, eyalet yönetiminin bölgedeki iletişim, yardım ve onarım faaliyetleri için 3 milyar rupi (yaklaşık 10 milyon 570 bin dolar) değerinde bir bütçe hazırladığını ve bu afetten etkilenen kişilerin kayıplarının telafi edileceğini duyurdu. Ayrıca, afet bölgesine gıda, ilaç ve temel ihtiyaç malzemelerinin sürekli olarak sağlanacağını açıkladı. Ülkenin kuzeyindeki Khyber Pakhtunkhwa eyaletinde Buner bölgesinde yaşanan ani sel felaketinin meydana getirdiği yıkımlar ile yerel sakinlerin hasar gören evleri ve sokakları temizleme çabaları ise kameralara yansıdı.