Pakistan’da Şiddetli Fırtına: 13 Ölü

ŞİDDETLİ FIRTINA HAYATI OLUMSUZ ETKİLİYOR

Pakistan’ın pek çok şehrinde, şiddetli fırtına yüzünden yaşam durma noktasına geldi. Ülkenin en kalabalık eyaleti olan Pencap’ta, fırtınanın etkisiyle eski ve bakımsız binaların çökmesi neticesinde 13 kişi hayatını kaybetti, 92 kişi ise yaralandı. Pencap Afet Yönetim Kurumu (PDMA) tarafından yapılan açıklamada, can kayıplarının eyaletin Jhelum, Lahor, Ravalpindi, Sheikhupura, Nankana Sahib, Sialkot ve Mianwali şehirlerinde yaşandığı belirtildi. Eyaletin başkenti Lahor’da çok sayıda bölgede ağaçların devrildiği, ayrıca pek çok ev, dükkan ve aracın hasar gördüğü gözlemlendi. PDMA, hayatını kaybedenlerin ailelerine maddi yardım sağlayacaklarını bildirdi.

HAVA TRAFİK AKSADI

Karaçi’den Lahor’a gitmek üzere havalanan bir özel havayolu şirketine ait FL-842 sefer sayılı uçak, fırtınaya yakalandı. Şiddetli türbülans nedeniyle uçağın inişi gerçekleşmedi ve güvenli bir şekilde Karaçi’ye geri dönmek durumunda kaldı. Yolcular, iniş sırasında yaşanan sarsıntılardan dolayı büyük bir panik yaşadı.

ACİL DURUM İLAN EDİLDİ

Pencap Başbakanı Meryem Navaz, acil durum ilan etti. Aynı zamanda, fırtınadan etkilenen bölgelerle ilgili yetkililere acil müdahale talimatı verdi. Bu durum, afetle mücadele çalışmalarının hızlandırılmasını sağlayacak.