Haberler

Pakistan’da Şiddetli Sel ve Heyelanlar

ŞİDDETİ ARTTIRAN YAĞMURLAR

Pakistan’ın kuzey kesimlerinde, yoğun muson yağmurlarının sebep olduğu sel olayları sonucunda son 48 saat içerisinde en az 351 kişi yaşamını yitirdi. Ülkedeki şiddetli yağışlar, beraberinde büyük çapta zararlar getiren sel ve heyelanlara yol açıyor.

BİLANÇO AĞIRLAŞIYOR

Pakistan Ulusal Afet Yönetimi Ajansı’nın (NDMA) verilerine göre, son iki günde Khyber-Pakhtunkhwa eyaletinde 328, Gilgit-Baltistan’da 12 ve Azad Keşmir’de 11 kişi hayatını kaybetti. Ayrıca olaylar sonucunda 120 birey yaralanırken, 116 ev hasar gördü. Sel ve heyelanlar nedeniyle birçok konut su ve toprak altında kaldı, bazı bölgelerde ise iletişim tamamen kesildi.

ARAMA-KURTARMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Sel felaketinden etkilenen bölgelerde arama-kurtarma ve yardım faaliyetleri sürdürülüyor. Yetkililer, ihtiyaç sahiplerine ulaşmak için yoğun çaba gösteriyor.

ÖNEMLİ

Haberler

M.K. Çocuk Tacizine Kalkıştı, Yakalandı

Çankaya'da 12 yaşındaki bir kız çocuğuna yönelik taciz iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli, mahalle sakinleri tarafından yakalanıp darbedildi. Yaralı şüpheli hastaneye sevk edildi, mağdur aile ise şikayetçi oldu.
Haberler

Antoine Semenyo, Irkçı Sözler Duydu

İngiltere Premier Ligi'nin başlangıcında Liverpool-Bournemouth maçında, konuk takımın oyuncusu Antoine Semenyo ırkçı davranışa maruz kaldı. Saldırgan stadyumdan uzaklaştırıldı ve soruşturma başlatıldı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.