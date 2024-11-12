Pakistan’da Tehlikeli Hava Kirliliği Gözlemlendi

PENCAP’TA HAVA KİRLİLİĞİ GÖRÜNTÜLENDİ

Pakistan’ın nüfusunun yarısından fazlasını barındıran Pencap eyaletinin üzerinde yoğun bir hava kirliliği gözlemlendi. NASA Worldview tarafından elde edilen uydu görüntüleri, Pencap üzerindeki büyük gri duman bulutunun Hindistan’ın başkenti Yeni Delhi’ye kadar uzandığını ortaya koydu.

AİLELERİN SAĞLIĞINI TEHDİT EDEN DURUM

Hava Kalitesi Endeksi (AQI) verilerine göre, bu kirlilik, Pakistan’da milyonlarca insanın sağlığını tehdit eden “tehlikeli” seviyelere ulaşmış durumda. Hava kirliliği, hem mevcut sağlık sorunlarını artırıyor hem de yeni hastalıkların ortaya çıkmasına neden olabiliyor, bu da durumun ciddiyetini gözler önüne seriyor.