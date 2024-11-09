Pakistan’da Tren Saldırısı: 26 Ölü Var

BOMBALI SALDIRI SONUCU CAN KAYBI VE YARALILAR

Pakistan’ın güneybatısındaki Quetta şehrindeki bir tren istasyonunda yaşanan bombalı saldırıda en az 26 kişi hayatını kaybetti, 40’tan fazla kişi de yaralandı. Ülke, güneydeki ayrılıkçı etnik gruplar ve kuzeybatıda bulunan İslamcı militanlar tarafından gerçekleştirilen saldırılardaki artışla başa çıkmaya çalışıyor. Belucistan polis müfettişi Mouzzam Jah Ansari, patlama sonucunda şu ana kadar 26 kişinin hayatını kaybettiğini belirtiyor.

Açıklamalara göre, patlama trenin hareket etmeye hazır olduğu sırada Piyade Okulu’ndan ordu personelinin bulunduğu alanda gerçekleşti. Toplamda 44 yaralı olduğu, birçok yaralının da kritik durumda olduğu ifade edildi. Quetta’nın genelde sabah saatlerinde kalabalık olan ana tren istasyonunda meydana gelen patlamanın sorumluluğunu üstlenen bir grup henüz bulunmadı. Ağustos ayında ayrılıkçı militanlar, Belucistan eyaletinde polis karakolları, demiryolu hatları ve otoyollara yönelik saldırılar düzenlemişti. Bu saldırılarda en az 73 kişi hayatını kaybetmişti. Söz konusu saldırılar, kaynak zengini güneybatı eyaletinde bağımsızlık mücadelesi veren militanlar tarafından son yıllarda gerçekleştirilen en yaygın saldırılar olarak dikkat çekiyor.