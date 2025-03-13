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Pakistan’da Tren Saldırısında Ölü Sayısı Arttı

ÜLKEDEN BİR TRAJEDİ: KETTA’DA SALDIRI

Ketta, 13 Mart — Pakistan’ın Belucistan eyaletinde, Ketta kentinde bir yolcu trenine yönelik gerçekleştirilen silahlı saldırıda yaşamını yitirenlerin sayısı 21’e ulaşıyor. Pakistan Ordusu Halkla İlişkiler Birimi, çarşamba gecesi geç saatlerde yaptığı açıklamada, rehineleri kurtarmak adına gerçekleştirilen operasyonda 4 askerin hayatını kaybettiğini ve 33 teröristin etkisiz hale getirildiğini aktardı.

TEHDİT VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

Bu olay, ülkenin güvenlik durumu açısından kritik bir dönüm noktası oldu. Saldırı sonrasında güvenlik güçleri, Ketta ve çevresinde ekstra önlemler almaya başladı. Hükümet, bu tür saldırıların önüne geçmek için daha etkili stratejiler geliştirmeyi planlıyor.

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