Pakistan’daki Sel Bilançosu Artıyor: 800 Can Kaybı

PATLAYICI YAĞIŞLARIN ETKİLERİ

Hindistan ve Pakistan, devam eden muson yağışları ile karşı karşıya kalıyor. Pakistan’da 26 Haziran tarihinden bu yana süregelen bu yağışlar, sel ve toprak kaymalarına sebep oldu. Yapılan son açıklamalara göre, ülkede bu felaketler sonucunda 800 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Hindistan’da ise şiddetli yağışlar nehir ve barajların taşmasına yol açtı. Hindistan yönetimi, baraj kapaklarını açarak Sutlej ve Ravi nehirlerindeki su seviyesinin artmasına neden oldu. Bunun sonucunda, Pakistan’daki alçak alanlarda yaşayan yaklaşık 150 bin kişi güvenli bölgelere tahliye edildi.

ANİ SEL BASKINI RİSKİ VE UYARILAR

Pakistan Ulusal Afet Yönetimi Ajansı (NDMA), yapılan açıklamada nehirlerin taştığını ve çevre bölgelerde ani sel baskını riskine karşı uyarılarda bulunulduğunu açıkladı. Ayrıca, 10 Eylül’e kadar sürebilecek yeni şiddetli yağışlar konusunda da uyarılar yapıldı.

