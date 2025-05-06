Pakistan Düşürdü 3 Savaş Uçağı

PAKİSTAN HÜKÜMETİNDEN HİNDİSTAN’A AİT UÇAKLAR HAKKINDA AÇIKLAMA

Pakistan Federal Enformasyon ve Yayıncılık, Ulusal Miras ve Kültür Bakanı Attaullah Tarar, Hindistan ordusuna ait 3 savaş uçağı ve bir dronun düşürüldüğünü açıkladı. Tarar, X sosyal medya hesabından Hindistan’ın füze saldırılarına karşı bir cevap verdiklerini duyurdu. Pakistan, “Hindistan’ın saldırganlığına uygun bir şekilde misilleme yaptı” ifadesiyle, gerçekleşen olayları duyurdu.

HİNDİSTAN’IN Füze SALDIRILARI VE ETKİLERİ

Pakistan Ordusu Halkla İlişkiler Birimi (ISPR) Genel Müdürü Korgeneral Ahmed Şerif Chaudhry, Hindistan’ın Pakistan’a yönelik füze saldırıları gerçekleştirdiğini bildirdi. Saldırılar, Azad Cammu Keşmir eyaletinin Kotli, Muzafferabad ve Bagh ile Pencap eyaletinin Bahavalpur ve Muridke bölgelerine yapıldığı belirtildi. İlk belirlemelere göre Pakistan’da biri çocuk olmak üzere 3 kişinin hayatını kaybettiği, 12 kişinin ise yaralandığı kaydediliyor.