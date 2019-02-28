Pakistan: Bu sorunu Erdoğan çözer

Hindistan ile Keşmir bölgesi konusunda gerilim yaşayan Pakistan’ın Başbakanı İmran Han’ın sorunu çözmesi için Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan yardım isteyeceği öğrenildi.

İmran Han, Erdoğan’ın Hindistan ile yaşadıkları gerilimi sonlandırmada etkili bir rol üstlenebileceğini düşünüyor. Pakistan, Hindistan probleminin çözümü için Erdoğan’dan arabulucunu istiyor.

Hindistan ile Pakistan arasındaki son gerilim, Keşmir’in Hindistan idaresindeki kısmında 14 Şubat’ta polis teşkilatına bağlı milis gücüne yapılan ve 44 kişinin öldüğü bombalı saldırıyla başladı. Yeni Delhi yönetimi, saldırıyla ilgili Pakistan’ı suçladı. Saldırıyı kınayan Pakistan ise suçlamayı reddetti. Hindistan, 26 Şubat’ta Keşmir Kontrol Hattı’nın Pakistan tarafında bulunan terör örgütü hedeflerine hava saldırısı düzenlediğini duyurdu. Pakistan da dün sabah, hava sahasını ihlal ettiği gerekçesiyle Hindistan’a ait iki savaş uçağını düşürdüğünü bildirdi. Ayrıca Pakistan uçakları Hindistan hava sahasına girdi. Bu gelişmeler üzerine ülkelerden itidal çağrısı yapıldı.

PAKİSTAN BAŞBAKANI NÜKLEER GÜCE DEĞİNDİ

Pakistan Başbakanı İmran Han, Hindistan ile yaşanan gerilimin ardından Ulusal Komuta Konseyi’ni topladı.

Yerel basında çıkan haberlere göre, İmran Han’ın başkanlık ettiği toplantıda, iki nükleer güç arasında gerilime yol açan gelişmeler üzerine durum değerlendirmesi yapıldı.

Hindistan’ın 110, Pakistan’ın ise 140 ile 150 arasında nükleer savaş başlığı bulunduğu öne sürülüyor.