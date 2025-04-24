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Pakistan, Hindistan’a Karşı Hazır Olduğunu Belirtti

PAKİSTAN HÜKÜMETİNDEN HİNDITAN’A UYARI

Pakistan hükümeti, Cammu Keşmir’in Pahalgam bölgesinde meydana gelen terör saldırısının ardından Hindistan’ın gerilimi artırmaya yönelik herhangi bir “kötü niyetli girişim” ile mücadeleye hazır olduğunu duyurdu. Dışişleri Bakanlığının X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, Dışişleri Bakanlığı Sekreteri Amna Baloch’un konuşmalarına yer verildi.

MİLLİ GÜVENLİK KOMİTESI TOPLANTISI SONRASI AÇIKLAMALAR

Başkent İslamabad’da gerçekleştirilen Milli Güvenlik Komitesi toplantısının ardından konuşan Baloch, Hindistan’ın Pakistan’a karşı “yanlış bilgilendirme kampanyaları” yürüttüğünü vurguladı. Bu tür girişimlerin bölgedeki barış ve istikrarı tehdit edeceğini dile getiren Baloch, Pakistan’ın terörizmin her türlüsüne karşı durduğunu ifade etti. Ayrıca, Hindistan’ın gerilimi artırma niyetine karşı “her türlü kötü niyetli girişime karşı koyma” kararlılıklarını yineledi.

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