Haberler

Pakistan, Hindistan’a Karşı Hazırlıklı Olun

PAKİSTAN ENFORMASYON BAKANI HİNDİSTAN’A AĞIR SUÇLAMALARDA BULUNDU

Pakistan Enformasyon Bakanı Attaullah Tarar, Hindistan’ın sivillere yönelik saldırılar düzenlediğini ifade etti. Tarar, “Şimdi, hazırlıklı olun” diyerek bu duruma karşılık verileceğini bildirdi.

HİNDİSTAN’IN SALDIRILARI KABUL EDİLEMEZ

Tarar, sosyal medya aracılığıyla yaptığı paylaşımda, “Hindistan, Pakistan’daki masum sivillere ve camilere korkakça saldırılar düzenleyerek bu milletin onurunu ve gururunu tehdit etti” dedi. Tarar, “Şimdi, hazırlıklı olun. Bu millet, şehitlerinin kanının her bir damlası için düşmanı sorumlu tutacak” şeklinde konuştu. Ayrıca, Pakistan Silahlı Kuvvetleri’nin halkın duygularıyla uyumlu bir yanıt vereceğini belirterek, “Tüm millet, cesur subaylarımız ve askerlerimizle dua ve dayanışma içinde birleşmiş durumda” ifadesini kullandı.

ÖNEMLİ

Haberler

Pakistan, Hindistan’ın Saldırganlığına Dikkat Çekti

Pakistan, Hindistan'ın egemenlik ihlalleriyle ilgili Birleşmiş Milletler'e resmi bildirimde bulunarak meşru müdafaa haklarını koruduğunu duyurdu.
Haberler

Fettuh, Filistinlilere Uluslararası Koruma Çağrısı Yaptı

FKÖ Ulusal Konseyi Başkanı Ruhi Fettuh, uluslararası toplumun Gazze'deki İsrail saldırılarına tepkisiz kalmasını eleştirerek, derhal koruma önlemlerinin alınması gerektiğini vurguladı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.