Pakistan, Hindistan’a Karşı Hazırlıklı Olun

PAKİSTAN ENFORMASYON BAKANI HİNDİSTAN’A AĞIR SUÇLAMALARDA BULUNDU

Pakistan Enformasyon Bakanı Attaullah Tarar, Hindistan’ın sivillere yönelik saldırılar düzenlediğini ifade etti. Tarar, “Şimdi, hazırlıklı olun” diyerek bu duruma karşılık verileceğini bildirdi.

HİNDİSTAN’IN SALDIRILARI KABUL EDİLEMEZ

Tarar, sosyal medya aracılığıyla yaptığı paylaşımda, “Hindistan, Pakistan’daki masum sivillere ve camilere korkakça saldırılar düzenleyerek bu milletin onurunu ve gururunu tehdit etti” dedi. Tarar, “Şimdi, hazırlıklı olun. Bu millet, şehitlerinin kanının her bir damlası için düşmanı sorumlu tutacak” şeklinde konuştu. Ayrıca, Pakistan Silahlı Kuvvetleri’nin halkın duygularıyla uyumlu bir yanıt vereceğini belirterek, “Tüm millet, cesur subaylarımız ve askerlerimizle dua ve dayanışma içinde birleşmiş durumda” ifadesini kullandı.