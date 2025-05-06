Haberler

Pakistan, Hindistan’a Karşılık Verebilir

PAKİSTAN BAŞBAKANINDAN HİNDİSTAN’A KARŞI AÇIKLAMA

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, ülkesinin Hindistan’a karşılık verme hakkı bulunduğunu ve bu karşılığın verildiğini duyurdu. Şerif, sosyal medya hesabında Hindistan’ın Pakistan’a yönelik gerçekleştirdiği füze saldırıları hakkında açıklamalarda bulundu.

Şerif, “Sinsi düşman Pakistan’da beş noktaya korkakça saldırılar düzenledi. Pakistan, Hindistan’ın dayattığı bu savaş eylemine karşı güçlü bir şekilde karşılık verme hakkına sahiptir ve güçlü bir karşılık verilmektedir.” ifadelerini kullandı. Pakistan halkı ve silahlı kuvvetlerinin bir bütün olarak dayanışma içerisinde olduğuna dikkat çeken Başbakan, “Bütün millet Pakistan silahlı kuvvetlerinin yanındadır ve bütün Pakistan milletinin morali ve ruhu yüksektir.” dedi.

DÜŞMANLA YÜZLEŞME YETENEĞİ

Şerif, son olarak “Pakistan milleti ve Pakistan silahlı kuvvetleri düşmanla nasıl başa çıkılacağını biliyor. Düşmanın hain emellerine ulaşmasına asla izin vermeyeceğiz.” şeklinde konuşarak, ulusun kararlılığını vurguladı.

ÖNEMLİ

Haberler

Pakistan, Hindistan’ın Uçaklarını Düşürdü

Pakistan, Hindistan'ın füze saldırılarına yanıt olarak iki savaş uçağını düşürdü ve bir askeri karargahı hedef aldı. Ülke, hava sahasını 48 saatliğine kapattı.
Haberler

Gazze’de Patlamamış Mühimmat Tehlikesi Devam Ediyor

Hamas, İsrail'in Gazze'ye attığı 3 bin patlamamış mühimmatı geri dönüştürerek kullanıyor. Bu durum, artan hava saldırıları ve bölgedeki çatışmaları etkiliyor.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.