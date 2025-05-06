Pakistan, Hindistan’a Karşılık Verebilir

PAKİSTAN BAŞBAKANINDAN HİNDİSTAN’A KARŞI AÇIKLAMA

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, ülkesinin Hindistan’a karşılık verme hakkı bulunduğunu ve bu karşılığın verildiğini duyurdu. Şerif, sosyal medya hesabında Hindistan’ın Pakistan’a yönelik gerçekleştirdiği füze saldırıları hakkında açıklamalarda bulundu.

Şerif, “Sinsi düşman Pakistan’da beş noktaya korkakça saldırılar düzenledi. Pakistan, Hindistan’ın dayattığı bu savaş eylemine karşı güçlü bir şekilde karşılık verme hakkına sahiptir ve güçlü bir karşılık verilmektedir.” ifadelerini kullandı. Pakistan halkı ve silahlı kuvvetlerinin bir bütün olarak dayanışma içerisinde olduğuna dikkat çeken Başbakan, “Bütün millet Pakistan silahlı kuvvetlerinin yanındadır ve bütün Pakistan milletinin morali ve ruhu yüksektir.” dedi.

DÜŞMANLA YÜZLEŞME YETENEĞİ

Şerif, son olarak “Pakistan milleti ve Pakistan silahlı kuvvetleri düşmanla nasıl başa çıkılacağını biliyor. Düşmanın hain emellerine ulaşmasına asla izin vermeyeceğiz.” şeklinde konuşarak, ulusun kararlılığını vurguladı.