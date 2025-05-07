PaKistan, Hindistan’a Karşılık Verecek

PATURMA İLANI

Pakistan Ordusu Halkla İlişkiler Birimi (ISPR) Genel Müdürü Korgeneral Ahmed Şerif Chaudhry, Hindistan’ın düzenlediği füze saldırılarına karşılık olarak Pakistan’ın kendi belirlediği yer ve zamanda cevap vereceğini duyurdu. Dawn’ın aktardığına göre, Chaudhry, Hindistan’ın Pakistan’a yönelik gerçekleştirdiği füze saldırılarını bildirdi. Bu saldırıların Azad Cammu Keşmir eyaletinin Kotli, Muzafferabad ve Bagh bölgeleri ile Pencap eyaletinin Bahavalpur ve Muridke bölgelerine, ayrıca isim verilmeyen bir alana yapıldığını ifade etti. Saldırılardan birinin bir camiyi hedef aldığını ileten Chaudhry, askeri tesislerin vurulmadığını belirterek, “Pakistan, buna kendi seçtiği yer ve zamanda cevap verecektir. Bu provokasyon cevapsız kalmayacaktır.” şeklinde konuştu.

SAĞ KAYIPLAR VE YARALILAR

ISPR Genel Müdürü Chaudhry, füzeli saldırılarda ilk belirlemelere göre 8 kişinin yaşamını yitirdiğini, 35 kişinin yaralandığını ve 2 kişinin kaybolduğunu açıkladı. Chaudhry, “Hindistan’ın bu korkak saldırıyla elde ettiği geçici mutluluğun yerini kalıcı bir üzüntü alacaktır.” değerlendirmesinde bulundu. CNN kanalına verdiği demeçte, Hindistan’ın düşürülen iki uçağından birinin Pencap eyaletindeki Batinda şehrinde, diğerinin ise Cammu Keşmir bölgesinde Akhnur yakınlarına düştüğünü kaydetti. Pakistan devlet televizyonu PTV News ise Pakistan ordusunun Hindistan’a ait “Rafale” tipinde bir uçağı Cammu Keşmir’deki Awantipora kasabası yakınlarına düşürdüğünü bildirdi.

KARŞILIK VERME KAYDI

Pakistan Savunma Bakanı Khawaja Asif, Hindistan’ın saldırılarını “korkakça” olarak nitelendirerek kınadı. Saldırıların sivil bölgelere yapıldığını belirten Asif, “Kendi saldırılarından çok daha büyük bir karşılık vereceğiz. Yalnızca sivillere saldırmakla kalmadılar, aynı zamanda bunu kendi hava sahalarından yaptılar.” ifadesini kullandı. Dawn’ın haberine göre, Pakistan Federal Enformasyon ve Yayıncılık, Ulusal Miras ve Kültür Bakanı Attaullah Tarar, Başbakan Şahbaz Şerif’in, yerel saatle 10.30’da Ulusal Güvenlik Komitesini toplama kararı aldığını açıkladı.

EĞİTİME ARA VERİLDİ

Başkent İslamabad’daki yetkililer, eğitim kurumlarında güvenlik endişeleriyle eğitime 1 gün ara verileceğini duyurdu. Pakistan’ın Pencap eyaleti Başbakanı Meryem Navaz Şerif, X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Kamu güvenliği nedeniyle Pencap’taki eğitim kurumları yarın kapalı kalacak.” ifadesini paylaştı.