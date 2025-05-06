Pakistan, Hindistan’a Karşılık Verecek

HINDISTAN’IN FÜZE SALDIRILARINA CEVAP

Pakistan Ordusu Halkla İlişkiler Birimi (ISPR) Genel Müdürü Korgeneral Ahmed Şerif Chaudhry, Hindistan’ın gerçekleştirdiği füze saldırılarına Pakistan’ın kendi belirlediği yer ve zamanda yanıt vereceğini duyurdu. Dawn’ın haberine göre, Chaudhry, Hindistan’ın Pakistan’a yönelik füze saldırılarının yapıldığını ifade etti. Bu saldırıların, Azad Cammu Keşmir eyaletinin Kotli, Muzafferabad ve Bagh ile Pencap eyaletinin Bahavalpur ve Muridke bölgelerine düzenlendiğini aktaran Chaudhry, saldırıda ayrıca bir caminin hedef alındığını belirtti.

SALDIRILARDA CAN KAYBI

Chaudhry, gerçekleşen saldırılarda askeri tesislerin hedef alınmadığını vurguladı ve “Pakistan, buna kendi seçtiği yer ve zamanda cevap verecektir. Bu provokasyon cevapsız kalmayacaktır.” şeklinde konuştu. Söz konusu saldırılarda yapılan ilk tespitlere göre, biri çocuk 3 kişi hayatını kaybetti ve 12 kişi yaralandı. ISPR Genel Müdürü, “Hindistan’ın bu korkak saldırıyla elde ettiği geçici mutluluğun yerini kalıcı bir üzüntü alacaktır.” değerlendirmesini yaptı.

PAKİSTAN’IN YANITI

Geo News’un haberine göre, Pakistan Savunma Bakanı Khawaja Asif, Hindistan’ın saldırılarını “korkakça” bir eylem olarak değerlendirerek kınadı. Saldırıların sivil alanlara yapıldığını belirten Asif, “Kendi saldırılarından çok daha büyük bir karşılık vereceğiz. Yalnızca sivillere saldırmakla kalmadılar, aynı zamanda bunu kendi hava sahalarından yaptılar.” dedi.

UÇAK DÜŞÜRME ONAYI

Dawn’ın haberine göre, Pakistan Federal Enformasyon ve Yayıncılık, Ulusal Miras ve Kültür Bakanı Attaullah Tarar, Pakistan ordusunun Hindistan’a ait 2 uçağı düşürdüğünü onayladı ve “Şu anda Hindistan’ın saldırganlığına karşılık veriyoruz.” ifadesini kullandı. Tarar, Başbakan Şahbaz Şerif’in, yerel saatle 10.30’da Ulusal Güvenlik Komitesini toplama kararı aldığını da açıkladı. Pakistan’ın Pencap eyaleti Başbakanı Meryem Navaz Şerif, X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, “Kamu güvenliği nedeniyle Pencap’taki eğitim kurumları yarın kapalı kalacak.” dedi.