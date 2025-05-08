Pakistan, Hindistan’a karşılık verme hakkına sahip

Pakistan Dışişleri Bakanı’nın Açıklamaları

Pakistan Dışişleri Bakanı İshak Dar, Hindistan ile sürdürülen gerilim hakkında önemli ifadelerde bulundu. Dar, Pakistan’ın Hindistan’a “kendi seçtiği yer, zaman ve şekilde karşılık verme hakkına sahip” olduğunu vurguladı. Ayrıca, Pakistan’ın Hindistan’daki sivil nüfusu etkileyecek her türlü eylemi kesin bir dille reddettiğini belirtti ve sivillere yönelik saldırılardan kaçındıklarını ifade etti.

Hava Sahası İhlalleri ve Askeri Gerginlik

Dar, Hindistan’a ait bir dizi insansız hava aracının Pakistan hava sahasını ihlal ettiğini aktararak, Hindistan’ın askeri tesislere yönelik saldırı girişimlerinde bulunduğunu dile getirdi. Pakistan, Hindistan’ın saldırılarına karşı bugüne kadar uluslararası hukuk çerçevesinde ve Birleşmiş Milletler tüzüğüne uygun bir biçimde meşru müdafaa çerçevesinde itidalli bir tutum sergiledi.

Halkı Teyakkuzda Kalması İçin Bilgilendirme

Pakistanlılara seslenen İshak Dar, halkın endişe etmesine gerek olmadığını belirtti ve Pakistan ordusunun her an için hazır olduğunu vurguladı. Ayrıca, yarın gerçekleştirilecek ulusal güvenlik toplantısında Hindistan’a verilecek yanıtın masaya yatırılacağına dikkat çekti.

Son Gelişmeler ve Geri Adımlar

Öte yandan, Hindistan, 22 Nisan tarihinde Cemmu Keşmir’deki Pahalgam bölgesinde gerçekleşen ve 26 sivilin öldüğü terör saldırısından Pakistan’ı sorumlu tutmuştu. Bu çerçevede misilleme olarak, Pakistan topraklarına ve Pakistan’ın kontrolü altındaki Azad Keşmir bölgesine füze saldırılarında bulundu. Hint ordusu, Pakistan’ın askeri tesislerinin hedef alınmadığını, “terör altyapısı” iddialarıyla BM Güvenlik Konseyi’nin terör listesinde yer alan bazı silahlı gruplara ait noktaların vurulduğunu açıkladı.

Pakistan yönetimi ise, bu saldırılarda sivil yerleşim yerlerinin hedef alındığını ve saldırılar sonucunda 31 kişinin yaşamını yitirdiğini, 57 kişinin de yaralandığını duyurdu. Yapılan açıklamalara göre Hindistan Savunma Bakanlığı, Pakistan tarafından açılan ateş sonucu toplam 16 kişinin yaşamını kaybettiğini belirtti.