Pakistan, Hindistan’a Karşılık Verme Hakkına Sahip

PAKİSTAN BAŞBAKANI ŞAHBAZ ŞERİF’İN AÇIKLAMALARI

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, ülkesinin Hindistan’ın saldırılarına karşı koyma hakkına sahip olduğunu ve “bu karşılığın verilmekte olduğunu” söyledi. Şerif, sosyal medya platformu üzerinden Hindistan’ın Pakistan’ın beş bölgesine gerçekleştirdiği füze saldırılarına dair açıklamalarda bulundu.

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Şerif, Pakistan ordusunun “düşmanla nasıl başa çıkılacağını iyi bildiğini” belirterek, “Pakistan, Hindistan tarafından dayatılan bu savaş eylemine uygun bir cevap verme hakkına sahiptir ve uygun bir cevap verilmektedir.” ifadelerini kullandı. Ayrıca, “Hindistan’ın amaçlarına ulaşmasına izin verilmeyeceğini” vurguladı.

HİNDİSTAN’IN SALDIRILARI VE SONUÇLARI

Pakistan Ordusu Halkla İlişkiler Birimi Genel Müdürü Korgeneral Ahmed Şerif Chaudhry, Hindistan’ın Pakistan’a yönelik füze saldırıları gerçekleştirdiğini duyurmuştu. Chaudhry, saldırıların Azad Cammu Keşmir eyaletinin Kotli, Muzafferabad ve Bagh ile Pencap eyaletinin Bahavalpur ve Muridke bölgelerine yöneltildiğini ifade etti. İlk bilgilere göre, Pakistan’da biri çocuk üç kişinin yaşamını yitirdiği ve on iki kişinin yaralandığı aktarıldı.