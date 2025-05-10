Pakistan, Hindistan’a Operasyon Başlattı

PAKİSTAN HÜKÜMETİNDEN OPERASYON AÇIKLAMASI

Pakistan hükümeti, Hindistan’a karşı “Bunyan-un-Marsoos Operasyonu”nu başlattığını duyurdu. Bu operasyonun, Hindistan’ın Pakistan’a yönelik gerçekleştirdiği askeri saldırılarda kullanılan üsleri hedef aldığı bildiriliyor. Hindistan ile Pakistan arasındaki artan askeri gerilim, Pakistan’dan gelen yeni bir misilleme ile daha da tırmanıyor.

HEDEFLER VE SALDIRILAR

Resmi Pakistan basınının güvenlik kaynaklarına dayandırdığı haberlere göre, operasyon sırasında Hindistan’ın Pencap eyaletindeki Beas bölgesinde bulunan BrahMos füze deposu ve Pathankot bölgesindeki bir havalanı imha edildi. Ayrıca, Cemmu ve Keşmir eyaletindeki Udhampur bölgesindeki bir hava üssü de Pakistan ordusu tarafından vuruldu. Pakistan, Hindistan’daki diğer askeri hedeflere yönelik saldırılarının devam etmekte olduğunu aktarırken, ayrıca Pakistan halkına ve ülkedeki camilere yönelik saldırılarda kullanılan askeri üslerin hedef alındığını belirtiyor. Pakistan’ın siber saldırı yoluyla Hindistan’ın elektrik şebekesinin yüzde 70’ini işlevsiz hale getirdiği kaydedildi.

SİYASİ GERİLİMİN NEDENLERİ

Hindistan, 22 Nisan’da Cemmu ve Keşmir eyaletindeki Pahalgam’da gerçekleşen terör saldırısında 26 sivilin yaşamını yitirmesi sonrası gerginleşen ilişkiler sebebiyle saldırının ardında Pakistan’ın olduğu iddialarını gündeme getirdi. İslamabad yönetimi ise bu iddiaları reddetti. Hindistan Silahlı Kuvvetleri, yaptığı açıklamada Pakistan’a yönelik “Sindoor Operasyonu”nu başlatarak “terör altyapısını” hedef aldığını bildirmişti. İki ülke arasındaki askeri çatışmalarda can kayıpları yaşanması, durumu daha da karmaşık hale getirdi.

PAKİSTAN’DAN YENİ UYARI

Günün erken saatlerinde, Pakistan hükümeti Hindistan ordusunun ülkedeki askeri üslere yönelik yeni füze saldırıları düzenlediğini açıkladı. Füzelerin, Pakistan’ın hava savunma sistemi tarafından önlendiği belirtilen açıklamada, “Hindistan, şimdi Pakistan’ın vereceği karşılık için hazırlanmalıdır” uyarısı yapıldı.