Pakistan, Hindistan’a Operasyon Başlattı

PAKİSTAN HÜKÜMETİ HİNDİSTAN’A KARŞI OPERASYON BAŞLATTI

Pakistan yönetimi, Hindistan’a karşı “Bunyan-un-Marsoos Operasyonu”nu başlattığını açıkladı. Bu operasyonun, Hindistan’ın Pakistan’a yönelik gerçekleştirdiği saldırılarda kullandığı askeri üsleri hedef aldığı bildirildi. Tansiyonun artış gösterdiği Hindistan ve Pakistan arasındaki askeri gerilimderken, Pakistan tarafından gelen bu yeni misilleme dikkat çekiyor. Pakistan resmi basını, güvenlik kaynaklarına dayandırarak, Hindistan’ın Pencap eyaletinde bulunan Beas bölgesindeki BrahMos füze deposu ve Pathankot bölgesindeki bir havalimanının imha edildiğini aktardı.

HINDISTAN’IN HEDEFLERİNE YENİ SALDIRILAR

Ayrıca, Cemmu ve Keşmir eyaletinde yer alan Udhampur bölgesindeki bir hava üssünün de Pakistan ordusu tarafından vurulduğu ifade edildi. Operasyon sırasında, Pakistan halkı ve ülke içerisindeki camilere yönelik saldırılarda kullanılan askeri üslerin hedef alındığı bildiriliyor. Operasyonun bir parçası olarak, Hindistan’ın elektrik şebekesinin yüzde 70’inin siber saldırılarla işlevsiz hale getirildiği kaydedildi.

HINDISTAN SINDOOR OPERASYONU’NU BAŞLATTI

Bu gelişmeler, 22 Nisan tarihinde Hindistan’ın Cemmu ve Keşmir eyaletinde Pahalgam’da gerçekleşen ve 26 sivilin hayatını kaybetmesine yol açan terör saldırısının ardından tırmanan gerilimle de bağlantılı. Hindistan, bu saldırıda Pakistan’ın rolü olduğunu öne sürerken, İslamabad bu iddiaları reddetti. Hindistan Silahlı Kuvvetleri, “Sindoor Operasyonu”nu başlatarak, Pakistan’daki terör altyapısını hedef aldığını duyurmuştu. İki ülke arasında yaşanan çatışmalarda can kayıpları meydana geldi.

PATONUN CEVABI BEKLENİYOR

Pakistan hükümetinin, Hindistan ordusunun ülke içerisinde bulunan askeri üslerine yönelik yeni füze saldırıları gerçekleştirdiğini duyurmasının ardından, füzelerin Pakistan’ın hava savunma sistemi tarafından engellendiği belirtildi. Açıklamada, “Hindistan, şimdi Pakistan’ın vereceği karşılık için hazırlıklı olmalıdır” uyarısında bulunuldu.