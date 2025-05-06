Pakistan, Hindistan’a Su Akışını Engelleme Uyarısı Yaptı

PAKİSTAN’DAN HİNDİSTAN’A SU UYARISI

Pakistan Savunma Bakanı Khavaja Muhammed Asıf, Hindistan’a yönelik önemli bir uyarıda bulunarak, “ülkesine su akışını engelleyecek adımlardan kaçınma” gerektiğini söyledi. Asıf, “Su bizim kırmızı çizgimizdir. Gelecekte savaşlar su yüzünden çıkacak.” ifadesini kullandı. Pakistan’da yayın yapan Samaa TV’nin haberine göre Asıf, Cammu Keşmir’deki son saldırının ardından Hindistan ile artan gerilimi değerlendirdi.

PETROL DEĞİL, SU KRİZİ

Asıf, Pakistan’ın “her türlü senaryoya karşı hazırlıklı” olduğunu, güvenlik tehdidi durumunda da gereken karşılık verilmesi gerektiğini belirtti. Hindistan’a “İndus Suları Anlaşması”na uyması gerektiği uyarsında bulunan Asıf, su konusunun önemini vurguladı ve “Su bizim kırmızı çizgimizdir. Gelecekte savaşlar su yüzünden çıkacak.” dedi. Asıf, olası bir çatışmanın Pakistan ile Hindistan arasındaki Kontrol Hattı’nda (LoC) sınırlı kalabileceği, ama çıkacak bir savaşın kontrol altına alınamayacağına dikkat çekti.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi’nin politikalarını eleştiren Asıf, “Eğer Modi, (İsrail Başbakanı Binyamin) Netanyahu gibi sorumsuz adımlar atarsa Pakistan, tarihin hatırlayacağı şekilde cevap verir.” şeklinde konuştu. Daha önce, 4 Mayıs’ta Hindistan’ın “İndus Suları Anlaşması”nı ihlal etmesi durumunda “karşılık verecekleri” konusunda uyarıda bulundu.

CAMMU KEŞMİR’DEKİ SALDIRI VE SONUÇLARI

Cammu Keşmir’in Pahalgam bölgesindeki terör saldırısında, 22 Nisan’da silahlı kişilerin turistlere ateş açması sonucunda 26 kişi hayatını kaybetti, birçok kişi yaralandı. Hindistan, saldırıyı düzenleyenlerin “Pakistan’dan geldiği” suçlamasında bulundu ve “İndus Suları Anlaşması”nı askıya aldı. Yeni Delhi, Pakistanlı müsteşarların bir hafta içinde ülkeyi terk etmelerini istedi ve Pakistan vatandaşlarına yönelik vize hizmetlerini askıya aldı.

Pakistan, Hindistan’ın suçlamalarını reddederek, İslamabad’daki diplomatik personel sayısına sınırlama getirdi. Ayrıca, “İndus Suları Anlaşması”nın ihlalinin “savaş nedeni” olacağını duyurdu ve Hindistan ile ticareti askıya alıp hava sahasını kapattı.