Pakistan, Hindistan’a Su Uyarısı Yaptı

PAKİSTAN SAVUNMA BAKANI’NDAN HİNDİSTAN’A UYARI

Pakistan Savunma Bakanı Khavaja Muhammed Asıf, Hindistan’a yönelik olarak “ülkesine su akışını engelleyecek adımlardan kaçınma” çağrısı yaptı. Asıf, “Su bizim kırmızı çizgimizdir. Gelecekte savaşlar su yüzünden çıkacak.” diyerek bu konudaki kararlılıklarını dile getirdi. Samaa TV’nin haberine göre, Asıf, Cammu Keşmir’de meydana gelen saldırı sonrası Hindistan ile artan gerginlik hakkında değerlendirmelerde bulundu. Asıf, Pakistan’ın “her türlü senaryoya karşı hazırlıklı” olduğunu belirtti ve “Güvenliğimiz tehdit edilirse tüm gücümüzle karşılık veririz.” ifadelerini kullandı.

İNDUS SULARI ANLAŞMASI VE SORUMLULUK

Asıf, Hindistan’a “İndus Suları Anlaşması”nı ihlal etmeme ve Pakistan’a su akışını engelleme girişimlerinden uzak durma konusunda uyarı yaptı. “Hindistan suyumuzu kesmek için herhangi bir yapı inşa ederse bu yok edilecek.” diyen Asıf, gelecekte meydana gelebilecek savaşların su kaynakları yüzünden patlak verebileceğini vurguladı. Olası bir çatışmanın, Pakistan ile Hindistan arasındaki Kontrol Hattı ile sınırlı kalabileceği, ancak “başlarsa kontrol edilemeyeceği” konusunda da uyarıda bulundu.

MODİ’YE SERT TEPKİ

Hindistan Başbakanı Narendra Modi’nin politikalarını eleştiren Asıf, “Eğer Modi, (İsrail Başbakanı Binyamin) Netanyahu gibi sorumsuz adımlar atarsa Pakistan, tarihin hatırlayacağı şekilde cevap verir.” dedi. Daha önce de 4 Mayıs’ta Hindistan’ın “İndus Suları Anlaşması”nı ihlal edip İndus Nehri üzerinde yapı inşası yapması durumunda karşılık vereceklerini belirtmişti.

TERÖR SALDIRISI VE SONUÇLARI

22 Nisan’da, Hindistan idaresindeki Cammu Keşmir’in Pahalgam bölgesinde meydana gelen terör saldırısında 26 kişi hayatını kaybetmiş ve birçok kişi yaralanmıştı. Hindistan, saldırıyı düzenleyenlerin “Pakistan’dan geldiğini” iddia ederek “İndus Suları Anlaşması”nı askıya aldı. Ayrıca, Yeni Delhi’de görevli Pakistanlı diplomatlardan bir hafta içinde ülkeyi terk etmelerini istedi ve Pakistan vatandaşlarına yönelik vize hizmetlerini askıya alarak, daha önce verilen tüm vizeleri iptal etti. Pakistan ise bu suçlamaları reddederek, Hindistan’ın İslamabad’daki diplomatik personel sayısını sınırladı ve “İndus Suları Anlaşması” dışında gerçekleştirilecek müdahaleleri “savaş nedeni” olarak kabul edeceğini duyurdu. Ayrıca, Hindistan ile tüm ticareti askıya aldı ve hava sahasını kapattı.