Pakistan, Hindistan’a Zamanla Yanıt Verecek

PAKİSTAN ORDUSUNDAN CEVAP TEHDİDİ

Pakistan Ordusu Halkla İlişkiler Birimi (ISPR) Genel Müdürü Korgeneral Ahmed Şerif Chaudhry, Hindistan’ın gerçekleştirdiği füze saldırılarına yanıt vereceklerini duyurdu. Dawn’da yer alan habere göre, Chaudhry, Hindistan’ın Pakistan’a yönelik füze saldırılarında bulunduğunu açıkladı. Bu saldırıların, Azad Cammu Keşmir eyaletinin Kotli ve Muzafferabad ile Pencap eyaletinin Bahavalpur ve Muridke şehirlerini hedef aldığını ifade etti. Ayrıca, bu saldırılarda bir caminin de hedef alındığını aktardı.

SALDIRILARDA CAN KAYBI VE YARALI SAYISI

Chaudhry, gerçekleştirilen saldırılarda askeri tesislerin hedef alınmadığını belirtirken, “Pakistan, buna kendi seçtiği yer ve zamanda cevap verecektir. Bu provokasyon cevapsız kalmayacaktır.” şeklinde konuştu. Saldırıda yapılan ilk tespitlere göre, bir çocuk da dahil olmak üzere 3 kişinin yaşamını yitirdiğini ve 12 kişinin yaralandığını dile getirdi. Chaudhry, Hindistan’ın bu “korkak saldırı” ile elde ettiği geçici mutluluğun ardından kalıcı bir üzüntü ile karşılaşacağını ifade etti.

Geo News’te yer alan habere göre, Pakistan Savunma Bakanı Khawaja Asif, Hindistan’ın saldırılarını “korkakça ve gizli” olarak nitelendirerek kınadı. Asif, Hindistan’a yönelik daha ciddi bir güçle karşılık vereceklerini belirtti. İsimleri gizli tutulan güvenlik yetkilileri ise Hindistan’ın bu saldırılarda sivilleri “kasten hedef aldığını” öne sürdü.