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Pakistan Hindistan Ateşkes Anlaşması Kutlandı

Ateşkes Anlaşması İlan Edildi

Pakistan’ın Multan şehrinde, 10 Mayıs 2025 tarihinde, Pakistanlılar, ülkeleri ile Hindistan arasında sağlanan ateşkes nedeni ile kutlamalar düzenliyor. Cutlamalar, iki ülke arasındaki gerilimin düşmesi sevincini yansıtıyor.

Hükümetten Açıklama

Pakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı İshak Dar, Cumartesi günü yaptığı açıklamada, “Pakistan ve Hindistan hemen yürürlüğe girecek bir ateşkes üzerinde anlaştı” dedi. Bu durum, iki taraf arasında yeni bir dönem için umut vadediyor.

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