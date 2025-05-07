Pakistan, Hindistan’ı Dışişleri’ne Çağırdı

PAKİSTAN DİŞİŞLERİ, HİNDİSTAN TEMSİLCİSİNİ ÇAĞIRDI

Pakistan, Hindistan’ın İslamabad Büyükelçiliği Maslahatgüzarını Dışişleri Bakanlığı’na çağırdığını duyurdu. Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Hindistan temsilcisinin, Yeni Delhi yönetiminin saldırılarına yönelik protesto amacıyla çağrıldığı ifade edildi. Açıklamada, Hindistan’ın gerçekleştirdiği saldırıların “Pakistan’ın egemenliğini açık bir şekilde ihlal ettiği” belirtildi. Ayrıca bu tür saldırıların “Birleşmiş Milletler (BM) Şartı’nı, uluslararası hukuku ve devletlerarası ilişkileri çiğnediği” vurgulandı.

HİNDİSTAN’A ŞİDDETLE KARŞI ÇIKIYOR

İslamabad hükümeti, Hindistan’ın sunduğu gerekçeleri “yersiz” bulduğunu ve saldırılara karşı sert bir şekilde karşı çıktığını bildirdi. Bunun yanı sıra, Hindistan’ın bölgesel barış ve istikrarı tehdit ettiğinden dolayı uyarıldığı kaydedildi.