Pakistan, Hindistan’ı Küresel Dikkatle Suçladı

PAKİSTAN HÜKÜMETİNDEN GÖRÜŞMELER

Pakistan hükümeti, Hindistan’ın yönetimindeki Cammu Keşmir’de gerçekleşen terör saldırısı sonrasında ülke aleyhine yöneltilen iddiaları, uluslararası dikkati “bölgesel anlaşmazlıktan uzaklaştırmak için bir taktik” şeklinde tanımladı. Dışişleri Bakanlığı’nın açıklamasına göre, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar, başkent İslamabad’da İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile bir araya geldi. Dar, Hindistan’ın yönetimindeki Cammu Keşmir’in Pahalgam bölgesindeki saldırının ardından Hindistan’ın “kışkırtıcı davranışlarının” bölgede gerginliğe yol açtığını ve bu durumdan duyduğu kaygıyı aktardı.

TERÖR SALDIRISINA YANIT VE AÇIKLAMALAR

Terör saldırısı sonrası Pakistan’ın “olaya dahil etme yönündeki asılsız girişimleri” kesin bir dille reddettiklerini belirten Dar, İslamabad yönetiminin dünya genelinde uluslararası, şeffaf ve tarafsız bir soruşturma yapılması çağrısını yineledi. Dar, iddiaların küresel dikkati, Hindistan ve Pakistan arasındaki “Cammu ve Keşmir anlaşmazlığından uzaklaştırmak için bir taktik” gibi gördüğünü ifade etti. Pakistan’ın “terörizmi her türlüsüyle tutarlı bir şekilde kınadığını” vurgulayan Dar, ülkesinin terörle mücadeledeki rolü ve yaptığı fedakarlıkları hatırlattı.

PALAHGAM’DAKİ SALDIRI VE SONUÇLARI

Cammu Keşmir’in Pahalgam bölgesindeki terör saldırısı, 22 Nisan’da silahlı kişilerin turistlere ateş açması sonucu meydana geldi. Bu saldırıda 26 kişi hayatını kaybetmiş, birçok kişi yaralanmıştı. Hindistan, saldırıyı düzenleyenlerin “Pakistan’dan geldiği” yönünde suçlamalarda bulunurken, “İndus Suları Anlaşması”nı askıya aldı. Hindistan, Yeni Delhi’deki Pakistanlı müsteşarların bir hafta içinde ülkeyi terk etmelerini istemiş, ayrıca Pakistan vatandaşlarına yönelik vize hizmetlerini askıya alarak daha önce verilen tüm vizeleri iptal ettiğini açıkladı. Pakistan, bu suçlamaları reddederek, Hindistan’ın İslamabad’daki diplomatik personel sayısına sınırlama getirdi, “İndus Suları Anlaşması”nın dışında, nehirlere yapılacak müdahaleleri “savaş nedeni” sayacağını duyurdu ve Hindistan ile tüm ticareti askıya alarak hava sahasını kapattı.