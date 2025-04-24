Pakistan, Hindistan’ı Su Engellenmesiyle Uyardı

PAKİSTAN’DAN HİNDDİSTAN’A SERT UYARI

Pakistan, Hindistan’ın, İndus Havzası’ndaki yasal olarak kendisine ait suyun akışını durdurmaya veya yönlendirmeye yönelik her türlü çabanın “savaş nedeni” sayılacağını açıkladı. Pakistan Başbakanlık Ofisi’nden yapılan açıklamada, Cammu Keşmir’deki terör saldırısını izleyen süreçte, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif’in başkanlığında düzenlenen Ulusal Güvenlik Konseyi (NSC) toplantısında alınan kararlar vurgulandı. Açıklamada, Hindistan’ın İndus Suları Anlaşması’nı tek taraflı olarak askıya alma kararının reddedildiği ve anlaşmanın bölgesel istikrar için ne denli önemli olduğu belirtildi. Pakistan’ın su haklarını koruma konusundaki kararlılığının önemi vurgulandı.

SU HAKLARI VE SAVAŞ İLANI UYARISI

Aynı açıklamada, İndus Suları Anlaşması gereği, yasal olarak Pakistan’a ait nehirlerin suyunun akışını değiştirmeye yönelik herhangi bir firarinin kabul edilmeyeceği ifade edildi. “Pakistan’ın sahip olduğu suyun akışının engellenmesi ya da yönünün değiştirilmesi, savaş ilanı olarak kabul edilecektir” denildi. Ayrıca Hindistan’ın, İslamabad’daki diplomatik personeline 30 Nisan itibarıyla 30 kişilik bir kontenjan sınırlaması getirildiği ve Pakistan hava sahasının Hindistan’a ait ya da Hindistan tarafından işletilen uçuşlara kapatıldığı bildirildi.

TİCARET YASAKLARI VE SINIR KAPISI KAPATILMASI

Hindistan ile ticaretin askıya alındığına ve iki ülke arasındaki Wagah Sınır Kapısı’nın derhal kapatılacağına dikkat çekildi. Açıklamada, sadece Şimla Anlaşması’nın değil, Hindistan ile imzalanan tüm ikili anlaşmaların askıya alınma hakkının kullanılacağı belirtildi. 1972’de imzalanan Şimla Anlaşması, Keşmir’in Hindistan ve Pakistan arasındaki bölümlere ayrılmasını sağlamıştı.

PAHALGAM SALDIRISI VE HİNDİSTAN’IN DÜZENLEMELERİ

Hindistan idaresindeki Cammu Keşmir’in Pahalgam bölgesinde, silahlı kişilerin 22 Nisan’da turistlere yönelik açtığı ateş sonucu 26 kişi yaşamını yitirdi. Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Suudi Arabistan’daki resmi ziyaretini yarıda keserek geri döndü ve durum değerlendirmesi için üst düzey bir güvenlik toplantısı düzenledi. Hindistan yetkilileri, saldırıyı düzenleyenlerin “Pakistan’dan geldiğini” iddia etti.

İNDUS SULARI ANLAŞMASI VE TARİHİ ARKA PLAN

İndus Suları Anlaşması, Pakistan ile Hindistan arasında 1960’ta Dünya Bankası’nın garantörlüğünde imzalanmıştı. Anlaşma kapsamında İndus Nehri’ni besleyen toplam altı nehirden Beas, Ravi ve Sutlej’in kontrolü Hindistan’a, Indus, Jhelum ve Chenab’ın kontrolü ise Pakistan’a verilmişti. Hindistan’a verilen nehirler, İndus’u daha fazla beslediğinden, Pakistan’a bu nehirler üzerinde belirli haklar tanınmıştı. Anlaşmaya Hindistan’ın enerji üretimi, tarım ve balıkçılık hakları da eklenmişti. Pakistan, Hindistan’nın su akışını engelleyen baraj projeleri sebebiyle, en son 2019’da dünya bankasına şikayette bulundu. Buna rağmen Hindistan, Kişanganga Barajı’nı 2018’de açtı ve bu barajların uygun olduğu savunuluyor. Türkiye, baraj projeleri yüzünden Pakistan’ın su kıtlığı ve su baskını riskleri ile karşı karşıya kaldığına dikkat çekiyor. Özellikle Pakistan ekonomisinin yüzde 20’sinin İndus Nehri çevresindeki faaliyetlere bağlı olduğu ifade ediliyor.