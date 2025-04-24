Pakistan, Hindistan’ı Terör Eylemleriyle Suçluyor

HİNDİSTAN’IN TERÖR YAYGINLAŞTIRMASI

Pakistan Savunma Bakanı Khawaja Asif, Hindistan’ın ülke genelindeki çeşitli şehirlerde terör eylemleri gerçekleştirmeyi planladığı yönünde bilgi sahibi olduklarını dile getirdi. Bu açıklama, Hindistan’ın Cemmu ve Keşmir bölgesinde Salı günü gerçekleşen silahlı saldırının hemen ardından geldi. Saldırıda 26 kişinin yaşamını yitirmesi, iki ülke arasındaki gerilimde artışa neden olurken, karşılıklı suçlamalar ve yanıtlar gerginliği azaltmıyor. Khawaja Asif, “Hindistan’ın bu tür terör eylemleri gerçekleştirmesi halinde Pakistan misliyle karşılık verecek ve bunun bedelini ödeyecekler” ifadelerini kullandı.

SAVAŞA HAZIRIZ

Savunma Bakanı Asif, Hindistan’ın kendilerine karşı düşük şiddette bir savaş yürüttüğünü vurguladı. Asif, “Eğer bu savaşı tırmandırırlarsa biz hazırız. Toprağımızı korumak için hiçbir uluslararası baskıya boyun eğmeyeceğiz” şeklinde konuştu. Aynı zamanda, Pakistan Dışişleri Bakanı Ishaq Dar’ın, Hindistan Yüksek Komiserliği’ne İslamabad’dan nota verileceğini duyurduğu belirtildi.

CEMMU VE KEŞMİR SALDIRISI

Cemmu ve Keşmir’deki saldırı, bölgenin Pahalgam bölgesindeki Baisaran Vadisi’nde turiste ateş açılması ile gerçekleşti. Bu saldırıda 25 yerli turist ve 1 Nepal vatandaşı hayatını kaybetti. Görgü tanıkları, saldırganların tatilcilere oldukça yakın bir mesafeden ateş açtığını rapor etti. Hindistan polisi, bu olayın ardından Cemmu ve Keşmir’de düzenlediği operasyonlarla yaklaşık 1500 kişiyi gözaltına aldı. Saldırının sorumluluğunu üstlenen “Keşmir Direnişi (TRF)” adlı grup, bölgeye 85 binden fazla “yabancının” yerleştirilmesinden rahatsızlık duyduklarını ve bunun demografik bir değişime yol açtığını iddia etti.