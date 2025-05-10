Pakistan, Hindistan İle Gerilimi Görüşüyor

PANEL İÇİN ACİL TOPLANTI

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Hindistan ile artan gerilim üzerine füze ve nükleer imkanlarıyla müdahale olasılığını ele almak amacıyla Ulusal Komuta Otoritesi’ni cumartesi sabah erken saatlerde acil toplantıya çağırdı. Bu toplantı, Pakistan’ın nükleer silah programının komuta, kontrol ve denetiminden sorumlu olan en yüksek karar mercii olarak iş yaparken, kitlesel imha silahları ve ulusal stratejik güvenlik konularında politika belirleyen temel bir kurum görevi görüyor.

BÖLGESEL BARŞI KORUMA ÇABALARI

Pakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı İshak Dar, yaptığı açıklamada Hindistan’ın saldırıları karşısında en üst düzeyde itidalle hareket ettiklerini belirtti. Ancak Hindistan’ın cumartesi sabahı stratejik hava üslerine yönelik düzenlediği füze saldırılarının, “kırmızı çizgiyi aştığını” dile getirdi. Dar, “Pakistan’ın sabrı sınır noktasına ulaştı” diyerek, karşı saldırı düzenlemekten başka bir seçeneklerinin kalmadığını vurguladı.

Dar, Hindistan’ın askeri gerilimi artırmasının nükleer çatışmayı tetikleyebileceği konusunda uyarıda bulundu. Olası tüm senaryolara hazırlık için Ulusal Komuta Otoritesi aracılığıyla tedbir kararları aldıklarını sözlerine ekledi.