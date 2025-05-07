Pakistan, Hindistan’ın Saldırganlığına Dikkat Çekti

PAKİSTAN’DAN BM’YE HİNDİSTAN’IN SALDIRGANLIĞI UYARISI

Pakistan’ın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilciliği, BM Genel Sekreterine, BM Genel Kurul Başkanı ve BM Güvenlik Konseyi Başkanına Hindistan’ın “açık saldırganlığı” hakkında bilgi verdi. Konuya ilişkin olarak Pakistan’ın BM Daimi Temsilciliği bir yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, “Pakistan Başbakanı ve Dışişleri Bakanı’nın talimatıyla Pakistan’ın BM Daimi Temsilcisi Asım İftikhar Ahmed, BM Genel Sekreteri, BM Genel Kurul Başkanı ve BM Güvenlik Konseyi Başkanını Hindistan’ın Pakistan’ın egemenliği ve uluslararası hukuku ihlal eden, uluslararası barış ve güvenliği tehdit eden açık saldırganlığıyla ilgili bilgilendirdi” denildi.

MEŞRU MÜDAFAA HAKKI VURGUSU

Açıklamada, BM Güvenlik Konseyi’ne Pakistan’ın yaşanan saldırganlığa, BM Şartı’nın 51. maddesi çerçevesinde meşru müdafaa hakkını korumak için “istediği zaman ve yerde” uygun şekilde yanıt verme hakkını saklı tuttuğu bilgisi aktarıldı.

HİNDİSTAN’IN SALDIRILARI VE SONUÇLARI

Hindistan, 22 Nisan’da Pahalgam bölgesinde gerçekleşen ve 26 kişinin öldüğü terör saldırısına misilleme olarak 6 Mayıs’ta Pakistan toprakları ve kontrolündeki Azad Keşmir bölgesine füze saldırıları düzenledi. Hint ordusu, “terör yapılanması” olarak tanımladığı 9 hedefi başarıyla vurduğunu duyururken, İslamabad yönetimi ise sivillere ait 6 noktanın saldırıya uğradığını, biri çocuk 8 kişinin hayatını kaybettiğini, 35 kişinin de yaralandığını ve 2 kişinin kayıp olduğunu bildirdi. Ayrıca, Pakistan ordusu, Hint tarafının saldırısı sırasında 5 savaş uçağının düşürüldüğünü belirtse de Yeni Delhi yönetimi bunun doğru olmadığını ifade etti.